Basket femminile, weekend di finali in casa BFB

Doppio impegno per le giovanili del Basket Femminile Biellese nel prossimo weekend. Sono due le formazioni che hanno raggiunto le finali di Coppa del proprio torneo.

La sorpresa arriva dalla formazione Under 13. La squadra, formatasi lo scorso settembre, ha saltato tutto il previsto rodaggio ed ha raggiunto un risultato impensabile in autunno.

La coach Lela Merlo ha saputo amalgamare le ragazze e farle crescere velocemente. Esprimendo un gioco tecnico e ben organizzato, la squadra ha meritatamente raggiunto in finale le pari età di Lapolismile e sabato prossimo proverà ad alzare la Coppa Piemonte sul campo delle torinesi.

Sfida secca, questa volta domenica pomeriggio sul parquet amico di Via Galileo Galilei, anche per le Under 17 guidate da Jacopo Giudici.

La Coppa Primavera è alla portata delle biellesi, anche se la sfida con Pancalieri è tutt'altro che facile. Le ospiti, nell'ultima di campionato, hanno superato agevolmente le biellesi, ma in una finale unica tutto può succedere.

L'Under 17 è arrivata all'ultimo atto nonostante una stagione faticosa. Costantemente a supporto della prima squadra, le laniere hanno dovuto non solo affrontare avversarie agguerrite, ma anche una serie di infortuni che ha ridotto la rosa drasticamente. Supportata dalle piccoline dell'Under 15, ha comunque dimostrato carattere, orgoglio e di saper fare fronte ad ogni difficoltà.

"Comunque vada" dicono dalla dirigenza "siamo fieri delle nostre ragazze. Non solo per aver raggiunto le due finali, ma per quanta passione e impegno ci hanno messo. E questo vale anche per le ragazze delle altre giovanili pur non ottenendo gli stessi risultati. Le nostre ragazze sono il futuro della pallacanestro femminile biellese e in ogni angolo si respira l'orgoglio di appartenere alla nostra grande famiglia."

Tutti quindi a tifare i colori blu-arancio, auspicando un pubblico numeroso sugli spalti del Palasalesiani, domenica alle 18.