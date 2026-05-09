Mezzana, nuovo volto per gli impianti sportivi: ora c’è anche un campo da padel FOTO

L’amministrazione comunale di Mezzana Mortigliengo presta molta attenzione alle strutture sportive situate in paese. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune ha partecipato al bando della Regione Piemonte finalizzato alla riqualificazione degli impianti sportivi.

Pertanto ha approvato un progetto per convertire l’attuale bocciodromo istallando un campo per il padel in modo tale da renderlo coperto ed utilizzabile tutto l’anno. Il campo si trova presso il Circolo "Il Laghetto", dove è già presente un campetto esterno utilizzabile per il tennis e il calcetto, dotato di spogliatoi, doccia ed illuminazione notturna.