Lui è Trudi, è dolcissimo...gli troviamo una famiglia? FOTO Laura Malvarosa

Ci sono anime che, nonostante tutto il dolore attraversato, continuano a scegliere l’amore. Trudi è una di queste anime. Trudi è un meraviglioso cagnolone di 8 anni, circa 30 kg di dolcezza pura: zampe lunghe, occhi da cerbiatto, profondi e languidi, capaci di raccontare una storia che arriva dritta al cuore.

È stato salvato da quello che poi è diventato il suo padrone, che quando parlava di lui, lo chiamava il “mio gigante buono”, è stato il suo punto di riferimento, il suo papà umano, quello che gli ha insegnato tutto: da andare al guinzaglio…a dormire nel letto. Il suo padrone ora però non c'è più, come le sue due sorelline pelose, venute a mancare poco dopo, e il mondo di Trudi è crollato.

Grazie all'amore che gli è però stato dato oggi si è ripreso perfettamente, è tornato a sorridere con gli occhi, anche se dovrà fare controlli periodici del sangue per monitorare che i valori restino sempre a posto.

È un cane dolcissimo, equilibrato e immensamente affettuoso. Ama le persone, sa donare un amore puro e silenzioso, di quelli che riempiono la casa e il cuore. È bravo al guinzaglio, educato, sereno con i suoi simili. Non compatibile con i gatti. Trudi è castrato, vaccinato e negativo a tutte le malattie mediterranee Trudi oggi cerca una nuova possibilità.

Una casa vera.

Un cuore disposto ad accogliere non solo un cane, ma una storia di rinascita.

Dietro quegli occhi dolci c’è un’anima meravigliosa che aspetta solo di amare ancora

Trudi si trova in stallo casalingo a Biella

Per info

Zia Silvia 3409087029