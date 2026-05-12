Giornate Europee dei Mulini: apertura a Valdilana e Magnano

Anche il Biellese partecipa alle Giornate Europee dei Mulini e del Patrimonio Molitorio, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici per valorizzare il patrimonio architettonico, storico e culturale legato agli antichi opifici.

La 15ª edizione italiana è in programma il 16 e 17 maggio 2026 e offrirà al pubblico l’occasione di visitare numerosi mulini storici, spesso non accessibili durante il resto dell’anno. Sarà un’opportunità per conoscere da vicino il funzionamento delle strutture, la loro storia e il ruolo che hanno avuto nelle comunità locali.

Nel Biellese, domenica 17 maggio sarà aperto l’Ecomuseo Ex Mulino Susta, in frazione Lanvario 62, a Valdilana. La visita sarà possibile dalle 14.30 alle 18.30, con la macina in funzione.

Tra gli opifici aderenti figura anche il Mulino Ottino 1938, in via Campi 3 a Magnano, aperto domenica 17 maggio dalle 10 alle 19.