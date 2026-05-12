Nuovo scuolabus per l’alta Valle Elvo, un servizio inclusivo per gli studenti

Buone notizie per gli alunni e le famiglie dell’alta Valle Elvo e della Serra. Nella mattinata di oggi, 12 maggio, davanti al Municipio di Zubiena, è stato inaugurato il nuovo scuolabus tra l’entusiasmo generale.

Come riportato dalle amministrazioni comunali, il mezzo prenderà servizio nei comuni di Magnano, Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena. Inoltre, è stato acquistato grazie al contributo della Regione Piemonte, assieme all’Unione Montana Valle Elvo e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il veicolo scolastico, dotato anche di apposita struttura e pedana per il trasporto di persone con disabilità, rappresenta un traguardo significativo per questo territorio.

Un investimento concreto, definito dalle autorità e istituzioni presenti, che guarda al futuro di queste vallate; inoltre, lo scuolabus consentirà di garantire un servizio sicuro, inclusivo ed efficiente per gli studenti, rafforzando il diritto allo studio e sostenendo la presenza della scuola quale presidio fondamentale per la comunità montana. Al termine della cerimonia, un apprezzato rinfresco finale ha chiuso la lita giornata.