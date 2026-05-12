Pinocchio in musica per le scuole alla Primavera Musicale: appuntamento il 19 maggio

Continua la Primavera Musicale a Salussola, la rassegna che precede la XV edizione di Suoni in Movimento, in calendario dal 16 maggio al 13 novembre. Prossimo appuntamento in programma mercoledì 19 maggio alle ore 10.00 alla Chiesa di San Nicola da Tolentino che ospiterà un concerto per le scuole: in scena Pinocchio, favola in musica per voce recitante e trio strumentale, proposta nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Sulle musiche di Elena Ballario si esibiranno Camilla Patria, voce recitante, Piercarlo Sacco al violino, Sergio Patria al violoncello e la stessa Elena Ballario al pianoforte. Una favola musicale con musiche originali e testo liberamente tratto dall’opera di Collodi, arricchita dai disegni di Gianni Chiostri che saranno proiettati in occasione della performance. Elena Ballario firma, oltre alle musiche, anche l’adattamento del testo.

Opera letteraria senza tempo, Pinocchio continua a parlare a bambini e adulti grazie alla profondità dei suoi temi. In questa versione musicale, il pubblico viene accompagnato tra le pieghe della fiaba attraverso la poesia dei suoni, che restituisce tutta l’umanità dei suoi contenuti: il bene e il male, il desiderio di crescere, l’errore e la possibilità di riscatto, il capriccio e la responsabilità, la generosità e l’ombra dell’egoismo.

La musica descrive ed evoca, guidando gli adulti verso la memoria della lettura della fiaba e del rapporto tra padre e figlio, mentre i più piccoli si ritrovano nello specchio del fanciullo universale, con i suoi bisogni, le sue paure e le sue scoperte. Un racconto che attraversa il tempo e le generazioni, mantenendo intatta la sua forza simbolica e la sua capacità di parlare all’esperienza umana di ciascuno.

Non è un caso, allora, che proprio questa storia continui a rivelarsi così profondamente universale: come osservava Benedetto Croce nel 1939, riflettendo sull’opera di Carlo Collodi ne La Letteratura della nuova Italia, Il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l’umanità, ed egli si rizza in piedi ed entra nella vita come l’uomo che intraprende il suo noviziato: fantoccio, ma tutto spirituale.