Concorso letterario Kiwanis, successo per gli studenti di Pettinengo FOTO

Sabato 9 maggio, presso Palazzo Boglietti a Biella, si è svolta la premiazione del concorso letterario Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus” XIII edizione grafico-narrativa. Gli studenti di Pettinengo si sono cimentati in un’opera narrativa dal titolo: “Il 20 novembre si celebra la giornata mondiale dei diritti del fanciullo. La convenzione ONU riporta gli articoli sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Tra questi gli articoli 12, 13 e 28 ricordano i diritti ad esprimere le tue opinioni, ad essere informato e ad avere un’istruzione/educazione. Ritieni importanti questi diritti e perché?”.



La scuola media di Pettinengo non solo si è aggiudicata il primo premio, grazie al tema dello studente Federico Domenicone della classe terza, ma ha ottenuto anche il secondo, terzo e quarto posto, grazie agli studenti di terza Angelo Puccio, Gabriele Fasan e Kevin Zaffalon. Di conseguenza, è stata premiata anche la professoressa Stefania Fornaro. Federico Domenicone ha letto il suo elaborato scritto, di fronte ad una numerosa platea ammirata e partecipe.



La motivazione per cui la giuria ha conferito il primo premio al giovane studente è la seguente: “ Testo scritto con capacità di critica e di analisi che parte da considerazioni generiche sui Diritti dell'Infanzia espressi nella Convenzione ONU e proposti come Tema del Concorso per arrivare a profonde riflessioni personali che conducono l'alunno ad apprezzare la propria realtà di vita.”