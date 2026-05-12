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SPORT | 12 maggio 2026, 17:00

Bocce, un biellese si laurea campione italiano di tiro di precisione: è Gabriele Graziano

Ha superato in finale Alessandro Longo.

Bocce, un biellese si laurea campione italiano di tiro di precisione: è Gabriele Graziano

Bocce, un biellese si laurea campione italiano di tiro di precisione: è Gabriele Graziano

Il biellese Gabriele Graziano (che gioca per la Brb Ivrea) si è laureato campione italiano di tiro di precisione. A Castelnuovo don Bosco, Graziano ha vinto il titolo superando in finale, con il punteggio di 30-18, Alessandro Longo (La Perosina). Il podio è stato completato con il terzo posto di Daniele Brosso (Brb Ivrea) e Mauro Bunino (Chiavarese).  

Sante Tregnago

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