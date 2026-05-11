Sostegno, incidente autonomo senza feriti: automobilista chiama il 112

Incidente stradale nella mattinata di ieri domenica 10 maggio a Sostegno, dove una donna, mentre transitava in auto, ha notato un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo e ha immediatamente allertato il 112.

Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un sinistro autonomo avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi e senza feriti. La conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo, che è rimasto non marciante sulla carreggiata.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del carro attrezzi per la rimozione dell’auto e la messa in sicurezza della strada. La circolazione è tornata regolare dopo le operazioni di intervento.