Bocce, la San Secondo Bennese si aggiudica la gara notturna a quadrette di Ternengo

Si è conclusa la gara notturna a quadrette organizzata dalla società Bocce Valdengo ma giocata tutta nel bocciodromo di Ternengo a causa del maltempo.
Ha vinto la formazione della A.S.D. San Secondo Bennese con Boccaletti Fabio, Pasqua Roberto, Arco Luca, Marzanati Alessandro Marco. 2a classificata Ternenghese Ronchese con Graziano Edoardo, Graziano Gianfranco, Marzanati Massimiliano, Zappia Piero. Al terzo posto del podio: Bocce Valdengo con Tregnago Renzo, Banderè Sergio, Andreoletti Marco, Mazzon Ivo e Bocciofila Valle Elvo con Dellagaren Sandro, Dellagaren Umberto, Diglaudi Nicholas Lorenzo, Berri Graziella.
Ha arbitrato Paolo Carrera.