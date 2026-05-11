“Condividere il Bene”: appuntamento a Palazzo Gromo Losa

L’Associazione Piccolo Fiore promuove due iniziative dedicate alla condivisione e all’impegno solidale. Il primo appuntamento è in programma venerdì 15 maggio 2026, alle 17.30, a Palazzo Gromo Losa, a Biella, con la presentazione del libro “Condividere il Bene”.

Alla serata interverranno Guido Tallone, formatore e redattore della Carta dei Valori del Volontariato, e il dottor Mauro Mario Coppa, psicoterapeuta e pedagogista. A moderare sarà Sara Bortolozzo, PNL e Parent Coach.

Il volume nasce da un percorso costruito attorno a 13 parole: volontariato, solidarietà, disabilità, dono, cura, gentilezza, fratellanza, speranza, altruismo, accoglienza, sorriso, pace e legalità. Al progetto hanno partecipato volontari, familiari, ospiti della Domus Laetitiae, campioni sportivi, operatori umanitari e numerosi studenti delle scuole del territorio, coinvolti attraverso riflessioni, parole e disegni.

Il percorso proseguirà sabato 16 maggio 2026, alle 21, al Centro Polivalente di Tavigliano, in via Meliga 1, con la tredicesima edizione della serata solidale “La Solidarietà… che unisce”, patrocinata dal Comune di Tavigliano. Il ricavato verrà devoluto interamente all’Associazione Piccolo Fiore per i progetti socio-educativi di Domus Laetitiae.

Alla serata parteciperanno i bambini dell’Istituto Comprensivo delle scuole elementari di Andorno Micca, Sagliano Micca e Tavigliano. Testimonial dell’evento sarà Denis Lunghi, campione di ciclismo e ideatore dell’Accademia Dello Sport. Previsti anche videomessaggi di Stefano Tacconi e Jack Sintini. Gli ospiti musicali saranno i Maykover, mentre la conduzione sarà affidata a Cristiano Gatti.

Due momenti diversi, uniti dallo stesso messaggio: il bene diventa concreto quando si trasforma in relazione, partecipazione e responsabilità condivisa.