Coro Noi Cantando, in arrivo serie di concerti solidali: “La musica parla a tutti”

La musica è una forma d’arte che può andare al di là della pura esecuzione o dell’ascolto, la musica può diventare coinvolgimento, sinergia, inclusione, strumento di solidarietà, può abbattere le barriere. Sulla base di questi concetti è nata, all’interno del Coro Noi Cantando Città di Cossato, l’idea di realizzare il progetto “La musica parla a tutti”.

La presidente Manuela Arale spiega: “Sul nostro territorio sono presenti numerose realtà che, pur operando in ambiti differenti, perseguono importanti valori e obiettivi. Abbiamo perciò pensato di ideare un progetto che, grazie alla musica, potesse essere un potente strumento di coesione sociale, innovazione e solidarietà, coinvolgendo l’intero territorio in un palinsesto multidisciplinare che prevede quattro principali argomenti: Grandi Eventi, Giovani e formazione, Inclusione Sociale, Cultura e Radici e che possa parlare a tutti, ai giovani e ai meno giovani. Il progetto, che si concluderà a marzo 2027 con la nostra Rassegna di S. Giuseppe, si apre con il concerto SMAgiche armonie, in collaborazione con l’Associazione Girotondo ODV, per sensibilizzare il pubblico promuovendo e sostenendo la ricerca scientifica sull’atrofia muscolare spinale”.

L’Associazione Girotondo ODV di Valdilana, voluta da Simona Taverna, che, oltre a raccogliere fondi per la Sma, si impegna a supportare le famiglie che affrontano quotidianamente questa malattia, ospiterà il Coro Noi Cantando presso il Teatro Giletti di frazione Ponzone a Valdilana venerdì 15 maggio, alle 21. Ingresso a offerta libera.