Piemonte Ginnastica, buone prove al torneo Friends Cup FOTO

Domenica 10 maggio, nel circuito PGS promozionale, si è svolta la seconda prova per RitmicAmica a San Maurizio Canavese. Per la ASD Piemonte Ginnastica hanno partecipato al torneo Friends Cup le bravissime atlete Sandra Piana e Ana Clara Marino, splendidamente accompagnate dall’aspirante tecnica, nonché atleta nella prova integrata, Rebecca Pulze, sostenuta negli allenamenti dall’atleta e insegnante Valentina Cortella.

Bella gara a corpo libero per Margherita Russo 6° e Katrin Piscopo 17° nella Cat. Esordienti. Adele Brondani col cerchio è 7° ed Ester Bagnasacco 12° al corpo libero tra le Mini. Nella Cat. Propaganda Angelica Campagnolo è 1° con le clavette, difficile attrezzo che solo lei ha avuto la capacità di presentare. “Concludiamo con questa festa le attività agonistiche, prima della pausa estiva. Stiamo preparando il saggio finale del 7 giugno ed il Festival del Sole a luglio, manifestazione internazionale a Riccione, che ci vede protagoniste da anni” spiegano la DS Donatella Eterno e la DT Francesca Boggio.