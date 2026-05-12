Atleti di FuturAtletica protagonisti ai Campionati Regionali di Società Under18 FOTO

Atleti di FuturAtletica protagonisti ai Campionati Regionali di Società Under18, disputati nel weekend del 9-10 maggio a Mondovì, in una due giorni resa particolarmente impegnativa da freddo e pioggia che ha regalato prestazioni di grande valore ai colori arancio-neri.

A brillare soprattutto è stata la squadra femminile, capace di conquistare il 2° posto regionale con 9050 punti, risultato che garantisce matematicamente l’accesso alla Finale B dei Campionati Italiani di Società Under18. Un traguardo importante, che ora apre la corsa alla qualificazione per la Finale A nazionale. Leader della formazione femminile sono state senza dubbio Anna Tengattini e Sara Bori, autentiche trascinatrici del gruppo.

Tengattini ha dominato i 100 metri in 12”45 (-1.3) e nella seconda giornata ha firmato anche il record personale sui 200 metri con 25”67, nonostante oltre un metro di vento contrario e condizioni climatiche sfavorevoli. Un tempo che conferma come il minimo per i Campionati Italiani individuali sia ormai ampiamente alla sua portata. Importante anche il contributo dato nella 4x100, terza al traguardo in 50”12 insieme a Benedetta Candriella, Giorgia Milano e Adele Cominetto, ad appena 12 centesimi dal minimo nazionale.

Doppietta invece per Sara Bori, vincitrice sia dei 1500 metri in 4’49”06 sia degli 800 metri in 2’18”74. L’atleta arancio-nera è stata poi fondamentale anche nella 4x400, che insieme a Benedetta Candriella, Silvia Perone e Greta Ricceri ha conquistato la vittoria in 4’03”41, migliorando ulteriormente il tempo di qualificazione ai Campionati Italiani Under18.

Sempre nel settore femminile, da segnalare il grande progresso di Maria Cecilia Castiglione nel martello: 5° posto con 45,85 metri e miglioramento personale di ben quattro metri, avvicinando sensibilmente il minimo per i Campionati Italiani dopo una lunga fase di recupero dall’infortunio subito nel 2025.

Ottimi segnali anche da Fiona Perazzo, quarta nei 100 ostacoli all’esordio in 17”06 e terza nel salto in alto con 1,55 metri, misura che eguaglia il personale. Bene anche Camilla Musso, all’esordio sugli ostacoli con 17”25 e poi decima nell’alto, oltre ad Arianna Olivetti, terza nel peso con 10,60 metri e quinta nel disco con 32,59.

In evidenza anche i progressi del mezzofondo con i netti personali di Corinne Duoccio, Greta Ricceri e Marta Ricceri, quest’ultima quarta nei 3000 metri in 11’02”96, abbassando di quasi 16 secondi il proprio limite.

Al maschile FuturAtletica chiude con un positivo 7° posto regionale di squadra, confermando la crescita di un gruppo molto giovane ma già competitivo. Grande protagonista è stato Martino Miniggio, secondo nei 400 metri con il nuovo record personale di 50”50, oltre che frazionista decisivo della 4x400 composta insieme ad Andrea Ghelfi, Nicolò Andreotti e Giuseppe Piazza, capace di conquistare il 3° posto in 3’31”32 e soprattutto il minimo per i Campionati Italiani Under18.

Proprio Giuseppe Piazza si conferma uno dei prospetti più interessanti del mezzofondo giovanile regionale: dopo il secondo posto nei 2000 siepi in 6’11”61 nella prima giornata, il giorno successivo ha corso gli 800 metri praticamente in solitaria, firmando un eccellente 2’00”39 e dimostrando di avere ormai nelle gambe il muro dei due minuti. Tra gli altri risultati di rilievo, quinto posto nel triplo per Denis Georgiev con 12,68 metri, personal best per Leonardo Forzan nei 100 metri in 11”95 e buoni piazzamenti per Matteo Colombi, impegnato sia nell’asta sia nel giavellotto, oltre a Nicolò Andreotti e Matteo Leccioli nei concorsi.

Un weekend complessivamente molto positivo per FuturAtletica, che conferma la qualità del proprio settore giovanile, che si conferma l’unica società delle province di Biella e Vercelli a fare classifica a livello regionale (conquistando addirittura un 2º posto al femminile) e guarda ora con ambizione ai prossimi appuntamenti regionali e nazionali della stagione outdoor.