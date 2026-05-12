Ippon 2, Marta Buono è campionessa italiana Under 21

Dal’8 al 10 maggio, al PalaFijlkam di Lido di Ostia, si sono disputati i Campionati Italiani FIJLKAM di Karate Under 21, manifestazione che ha visto la partecipazione di 545 atleti di 212 società.

La società biellese Ippon 2, guidata dal tecnico Maurizio Feggi, ha preso parte alla competizione con gli atleti Marta Buono e Filippo Mosca.

Grande protagonista del weekend è stata Marta Buono, classe 2005, che ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Italiana nella categoria +68 kg, al termine di una gara impeccabile. Inserita in una poule particolarmente competitiva, l’atleta biellese ha disputato cinque straordinari combattimenti, mettendo a segno ben 18 punti senza subirne alcuno.

Per Buono si tratta dell’ennesimo prestigioso risultato di un’iniziale stagione 2026 ricca di successi nella nuova categoria +68 kg: ai Campionati Italiani si aggiungono infatti le due medaglie d’oro conquistate nelle Open League di Vigevano e Riccione, oltre al bronzo ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti. Risultati che le consentono oggi di occupare il primo posto del ranking nazionale.

L’atleta ha inoltre dimostrato grande versatilità cimentandosi recentemente ancora nella categoria -68 kg, dove ha conquistato un prestigioso terzo posto nella gara mondiale di Serie A disputata ad A Coruña, confermando la propria capacità di confrontarsi ai massimi livelli in entrambe le categorie di peso.

Buona anche la prova di Filippo Mosca, classe 2008, Campione Italiano 2025 a squadre regionali nella categoria 84 kg. Alla sua seconda esperienza Under 21, dopo il quinto posto ottenuto all’Open League di Riccione, Mosca è salito sul tatami con grande determinazione. Nel primo incontro, dopo essersi portato sul punteggio di 2-1, è stato però rallentato da un infortunio che ne ha compromesso la prestazione, portandolo alla sconfitta per 3-2 contro un avversario che ha poi chiuso al terzo posto.