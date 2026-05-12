Ginnastica, la Pietro Micca brilla: medaglie a Biella per Favaro, Bellini, Gianola, Micheletti e Antognelli FOTO

Una domenica di fuoco per la ginnastica artistica di APD Pietro Micca impegnata contemporaneamente a Pieve di Soligo con la Finale Nazionale Gold e a Biella con le gare Silver. In Veneto a difendere i colori piemontesi è stata Chiara Coda Bardot, qualificatasi alla finale gold allieve nella categoria A2 con le sue coetanee classe 2016. Chiara, alla sua prima esperienza nazionale, si è ben comportata riuscendo a confermare la classifica di ingresso e chiudendo la gara in 30ª posizione. Un’esperienza per lei importante e stimolante dove si è trovata in un contesto di livello molto alto ma ha saputo fare del suo meglio.

A Biella invece l’Accademia dello Sport ha ospitato la seconda prova individuale silver del livelli LA ed LC nella quale Pietro Micca ha portato a casa tantissime medaglie! In LA base due straordinarie doppiette: tra le allieve 3 Lara Favaro e Ginevra Bellini si aggiudicano oro e argento, così come le compagne Nicole Gianola ed Amelia Antognelli che salgono sui primi due gradini del podio nella categoria allieve 4. Cassandra Micheletti si mette l’argento al collo tra le piccole classe 2017, mentre chiudono quinta e sesta Carolina Francese e Denisa Alessandra Iancu; seguono in classifica Marina Quejio Michinhote, Giada Masci e Virginia Giordano, rispettivamente nona, decima e tredicesima. Altri successi arrivano dall’LA avanzato dove Adele Vergnasco si aggiudica la vittoria tra le allieve 3 mentre è seconda Camilla Buscaglione nella categoria inferiore. Nella gara di LC base torna in pedana dopo un periodo di stop Lodovica Depetris e subito si aggiudica un argento, mentre Alessandra Anselmino Acotto chiude settima tra le junior 1. Tra le più piccole allieve 5 completano la gara sesta e quindicesima Giulia Iannibelli e Nicole Marinoni.

Ultima gara di giornata è quella di LC avanzato dove si termina in bellezza con quattro podi su quattro ginnaste! Carlotta Follador vince la categoria allieve 4 mentre Gilla Garbolino è di bronzo nell’annata successiva; tra le più grandi secondo posto sia per Carola Coda Cap che per Giorgia Anselmino Acotto nelle due rispettive categorie.