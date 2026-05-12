Internet fuori uso in Valle Elvo: problemi anche a Sordevolo

Aggiornamento di martedì 12 maggio
Ai disservizi segnalati in Valle Elvo si aggiunge anche Sordevolo. Un lettore ha comunicato che, nel paese, la fibra risulterebbe fuori uso da venerdì. Restano al momento incerte le tempistiche per il ripristino del servizio, mentre le segnalazioni raccolte indicano criticità diffuse.
Guasto alla linea internet: disservizi in Valle Elvo
Disagi nella mattinata di oggi in Valle Elvo, dove si registrano numerose segnalazioni legate a problemi sulla rete internet.
A Netro, il Comune ha diffuso un avviso urgente per informare la popolazione che, a causa di un guasto generale alla linea internet, gli uffici risultano al momento non raggiungibili telefonicamente. Per eventuali comunicazioni è stato indicato il numero 338 724 3003.
Criticità analoghe vengono segnalate anche a Occhieppo Superiore e in altri punti della Valle Elvo, dove la connessione internet risulta interessata dal disservizio.
Nel corso della giornata alcuni cittadini hanno inviato segnalazioni anche da Mongrando e Pollone.
Ancora incerte le tempistiche relative al ripristino del servizio.