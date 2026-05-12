Unione Industriale Biellese aderisce alla 100×1000, Insieme per far correre i nostri sogni

L’Unione Industriale Biellese annuncia ufficialmente la propria adesione alla 100×1000 – Insieme per far correre i nostri sogni, la staffetta solidale promossa da ASD A.S.A.D. Biella, nata per celebrare 30 anni di sport inclusivo e sostenere la partecipazione di atleti e tecnici ai principali eventi sportivi nazionali.

La 100×1000 è un progetto che coinvolge 100 realtà del territorio, ciascuna con un contributo economico a partire da 1.000 euro e con la partecipazione diretta alla staffetta: 100 runner designati percorrono 1.000 metri ciascuno, camminando o correndo insieme, in un simbolico gesto collettivo di sostegno e condivisione.

I fondi raccolti contribuiranno a:

sostenere la partecipazione di circa 150 atleti e tecnici ai Giochi Nazionali Invernali di Ovindoli e ai Giochi Nazionali Estivi di Lignano Sabbiadoro;

ai Giochi Nazionali Invernali di Ovindoli e ai Giochi Nazionali Estivi di Lignano Sabbiadoro; realizzare divise celebrative per i 30 anni di attività che unificheranno e daranno dignità agli atleti e atlete.

Con questa adesione, l’Unione Industriale Biellese conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che coniugano responsabilità sociale d’impresa, inclusione e valorizzazione del territorio, sostenendo progetti capaci di generare un impatto positivo e concreto sulla comunità. A correre per Uib, sarà Lorenzo Grosso, vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib.

"Questa adesione testimonia la volontà concreta dell’Unione Industriale Biellese di sostenere il territorio attraverso iniziative che uniscono inclusione e sport - afferma Pier Francesco Corcione, direttore generale Uib -. Crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento di coesione sociale, capace di abbattere barriere e creare opportunità per tutti. Partecipare alla 100×1000 significa condividere valori, responsabilità e visione, contribuendo a percorsi di crescita per le persone e la comunità. Come sistema produttivo vogliamo essere protagonisti attivi, favorendo progetti che generano impatto positivo duraturo e rafforzano il legame tra imprese, cittadini e associazioni, promuovendo sviluppo sostenibile e solidarietà concreta nel nostro territorio biellese con grande impegno e responsabilità condivisa collettiva".

Charlie Cremonte, Presidente di ASD A.S.A.D. Biella, dichiara: «La partecipazione dell’Unione Industriale Biellese alla 100×1000 rappresenta un segnale forte di vicinanza al mondo dello sport inclusivo e ai nostri atleti. Sapere che il sistema produttivo del territorio sceglie di correre al nostro fianco significa trasformare un progetto sportivo in un vero progetto di comunità. Ogni metro percorso insieme è un passo concreto verso opportunità, autonomia e crescita per ognuno di loro. 100×1000 non è soltanto una raccolta fondi, ma un’iniziativa capace di generare consapevolezza, coinvolgimento e senso di appartenenza mettendo in rete imprese, associazioni e cittadini attorno ai valori dello sport per tutti».

Il programma della giornata