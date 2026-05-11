Biella Rugby, Under 18 vittoriosa, Under 10 prima al Torneo “Una Mole di Rugby”

UNDER 18

09.05.26 Biella Rugby v Cus Torino 17-14 (7-0)

Mete: Pavesi, Grillenzoni. Trasformazioni: Pavesi (2). Calci di punizione: Pavesi

Biella Rugby: Rava; Grillenzoni, Pavesi, Baiguera, Parnenzini; Meneghetti (57’ Salussolia), Bocchino; Avanzi, Protto, Rossi (cap); Zavarise, Bredariol; Borio (65’ L. Rossi), Ferro, Curatolo. Non entrati: Perju, Dal Molin, Luskutnikov

Dario Panaro, coach: “Ultima partita della stagione per gli Orsi della 18. Partita giocata su un buon livello e con il risultato sempre in bilico, il primo tempo è tutto di marca gialloverde che chiude in vantaggio 7-0 e al primo minuto del secondo tempo marca un'altra meta trasformata. Nel proseguo del secondo tempo, salgono in cattedra gli ospiti, che vanno a segno due volte fissando il risultato sul 14 - 14. Partita che stava per chiudersi con un clamoroso pareggio, ma ormai a tempo scaduto Biella è riuscita a strappare la vittoria trasformando un calcio di punizione. Con il 17-14 si chiude la stagione, con una vittoria per i gialloverdi. A livello personale ringrazio i ragazzi per la stagione che si è appena conclusa, la mia prima da allenatore. Sabato hanno dimostrato di essere una vera squadra, probabilmente sfoderando la miglior prestazione dell’anno. C’è un po’ di rammarico per quanto riguarda la classifica, purtroppo non riusciremo a giocarci la finale contro la compagine lombarda, ma ripartiamo da qui, ora qualche settimana di pausa che utilizzeremo per analizzare la stagione appena conclusa, ma soprattutto organizzeremo quella che verrà. Abbiamo il potenziale per fare molto meglio, il lavoro è appena iniziato”.

UNDER 12

10.05.26 a Grugliasco (To), Torneo ‘Una Mole di Rugby’ con: Biella Rugby, Lyons Piacenza, Moncalieri Rugby, Cavalieri Young, Imperia, Cus Genova, Cernusco

Classifica: 1- CUS Torino, 2- Lyons Piacenza, 3- Amatori Union

Biella Rugby: Baiguera, Botta, Doma, Fizzotti, Gallia, Gnesotto, Marinone, Milotta, Oldrini, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Raso, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli.

Tommaso Barilli, coach: “Giornata di pioggia in quel di Grugliasco: il campo pesante non aiuta i ragazzi nelle loro imprese. Il gruppo non ha dimostrato la solita attitudine, salvo qualche sprazzo individuale. Continueremo a lavorare per migliorare in vista degli ultimi due tornei stagionali”.

UNDER 10

10.05.26 a Grugliasco (To), Torneo ‘Una Mole di Rugby’ con: Biella Rugby, Superba, Imperia, Cernusco, Parco Sempione, A&U Milano, Ivrea, Lyons Piacenza, Cus Torino, Moncalieri, Cus Genova, Savona

Classifica: 1 - Biella Rugby, 2 - Lyons Piacenza, 3 - Parco Sempione

Biella Rugby: Bertone, Dama, Costalunga, Di Costa, Siletti, Dissegna, Lacagnina, Avella, Poverello, Tonetti, Soumah, Lai, Serio, Apowo.

Samuele Negro, coach: “Nonostante le pessime condizioni meteo e un campo in terribili condizioni a causa della pioggia, gli orsetti si fanno rispettare e si impongono nettamente su tutti gli avversari, portando a casa il terzo primo posto in stagione”.

UNDER 8

10.05.26 a Grugliasco (To), Torneo ‘Una Mole di Rugby’ con: Biella Rugby, Imperia, Piacenza, Savona, Ivrea, Val D'Arda, Rivoli, Lyons, Parco Sempione, Moncalieri, Cus Torino, Lodi, Superba.

Classifica: 1 – Savona, 2 - Val D’Arda, 3 – Lyons, 4 - Cus Torino 2, 5 – Biella Rugby

Biella Rugby: Borrione, Bilanzuoli, Doma, Erkut, Filiberti, Gatti, Fi. Gatto, Fe. Gatto, Heery, Maglione, Trecate, Valente.

Giacomo Salussolia, coach: “Niente da dire sull'atteggiamento: sotto l’acqua a Grugliasco ci avete messo la faccia e il cuore. La grinta è quella giusta e la voglia di non mollare su un campo così pesante è il segnale che siamo un gruppo vero, qualche errore di troppo a livello tecnico, che verrà lavorato in settimana”.

RUGBY INTEGRATO

10.05.26 a Grugliasco (To), Torneo ‘Una Mole di Rugby’ – Festa del rugby integrato con: Asad Biella Rugby, Cus Torino, Moschettieri Rugby, Cron Chivasso, Sondrio Rugby, Brancaleoni Piacenza

Biella Rugby: Arietti, A. Barbero Vignola, Ceccato, Cerchiaro, Donà, Loskutnikov, Longo.

Biella Rugby: G. Barbero Vignola, D. Benfante, E. Benfante, Debacco, Fiorencis, Foglio, Pera, Perona, Lanza, A. Vignacci, L. Vignacci, Zulato.

Manuela Gremmo, coach: “Stupenda festa di Rugby integrato, tante partite tanto divertimento, medaglie e targhe per tutti. Una bella giornata di Sport e amicizia”.

FEMMINILE UNDER 14 / UNDER 16 / UNDER 18

09.05.26 a Parma, Festa del Rugby (Seven)

U14 - Girone 2: Parabiago, Fenici, Pescara, Vulcano Etna

U16 - Girone 3: Villorba, Pescara/CUS L’Aquila, Fenici, Parabiago

U18 - Girone 2: Fenici, Calvisano/Teodolinda, US Roma, Rebels

Fabiana Alaimo, coach: “Le Fenici protagoniste a Parma nella grande festa del rugby femminile, hanno partecipato a Parma a una bellissima giornata dedicata al rugby femminile giovanile, organizzata in occasione della partita del Women’s Six Nations 2026 tra Italia e Inghilterra. Per il nostro club è stata una giornata speciale: le Fenici erano presenti con tutte le categorie juniores e anche con due giovanissime Under 12, Noemi e Caterina. È stata davvero una giornata bellissima, una di quelle che ti lasciano addosso entusiasmo ed energia. Vedere così tante ragazze in campo, dalle più piccole alle più grandi, fa capire quanto il movimento femminile stia crescendo e quanto sia importante continuare a portare avanti questo progetto, passo dopo passo. Sono molto contenta anche di come sono andate le nostre ragazze. Le Fenici hanno disputato ottime partite in tutte le categorie, con un bilancio complessivo di due vittorie e una sconfitta, ma soprattutto con prestazioni solide, intense e piene di carattere. Al di là del risultato, ho visto voglia di giocare insieme, spirito di squadra e tanta determinazione. Dal punto di vista tecnico abbiamo mostrato buone cose: sostegno alla portatrice di palla, ricerca dell’avanzamento, attenzione nel punto d’incontro e una difesa che ha provato a salire compatta e aggressiva. Sono aspetti su cui lavoriamo durante l’anno e vederli in campo, in un contesto così importante, è sicuramente un segnale positivo. Giornate come questa servono proprio a questo: a far crescere le ragazze, a farle confrontare, a farle sentire parte di qualcosa di più grande. È stata una giornata wow, di quelle che ti confermano che la strada è quella giusta. Bisogna continuare così, con entusiasmo, pazienza e piccoli passi. Questo è stato uno degli ultimi eventi importanti di fine stagione, ma ora lo sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento: le Finali Nazionali, l’impegno più importante dell’anno, che si svolgeranno il 6 giugno, ancora una volta a Parma. Ci arriviamo con entusiasmo, consapevolezza e tanta voglia di continuare a crescere”.

OLD

09.05.26 a Torino, Torneo Old Marco Scaramal

Daniele Vatteroni, team manager: “Torneo internazionale organizzato dal Cus Torino. Dodici squadre di cui due francesi e una venezuelana. Gran bella giornata e bella organizzazione. Abbiamo vinto su Roma con meta di Ceccato e pareggiato 0 a 0 con Torino. Con Moncalieri abbiamo perso all’ultimo minuto. Con Lione 0 a 1, ed infine battuto Recco due mete, di Messina e Pozzo, a 0. Prossimo appuntamento, torneo città di Novara a fine maggio”.