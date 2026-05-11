Pollone: l’arrivederci a Ugo Ramella Pezza FOTO

Sabato 9 maggio è mancato all’affetto dei cari Ugo Ramella Pezza, allevatore pollonese di 77 anni. A seguito della scomparsa del settantasettenne, si sono attivate presto le ricerche. L’uomo, dall’ultimo avvistamento alle 13.30, non si sarebbe infatti presentato né a pranzo né per il rientro del bestiame in stalla, a cui non mancava mai. È stato ritrovato esanime alle 17.45 circa di sabato 9 maggio, ai piedi di un ripido pendio adiacente alla sua abitazione, in una rientranza del terreno che lo rendeva poco visibile dal sentiero che passa accanto alla sua cascina.

A intervenire prontamente il Personale Sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, che hanno organizzato il recupero dell’uomo, situato in un’area poco accessibile e sdrucciolevole al limite della boscaglia, poco lontano dal torrente. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Andorno Micca. Le circostanze dell’incidente rimangono incerte: tra le ipotesi un malore mentre, come di consueto, controllava il bestiame al pascolo.

Come riportato dai familiari, era un uomo in salute, reduce di una vita dedicata totalmente all’azienda di famiglia. Una persona cordiale, che amava la compagnia e la tranquillità. Aveva molto da insegnare, molte esperienze da condividere, molta saggezza da proferire. Si riuscivano a leggere la costanza e la forza d’animo nei suoi lineamenti e si poteva scrutare nei suoi occhi il grande attaccamento alla vita.

Chi lo ha nel cuore, lo ricorda così: combattivo, con il suo cappello, la sua camicia a quadri e i suoi pantaloni immancabilmente di velluto. Lo ricorda in una giornata estiva in alpeggio, dietro alle sue vacche, mentre accorgendosi che qualcuno si appressava, si fermava per invitarlo a prendere un caffè e fare due chiacchiere, rigorosamente in piemontese.

Chi lo ha amato, tra gli alti e i bassi, continua ad amarlo per l’immancabile colazione insieme con latte e novellini, per la sua grande saggezza, per l’immensa forza d’animo, per i valori che ha saputo trasmettere, per il suo buonissimo tomino, per la sua entrata in grande stile con gli zoccoletti che tacchettavano sul pavimento della sala da pranzo e per quella caramella così buona che aveva sempre nel taschino del gilet.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso Cascina Balma e i funerali si svolgeranno domani, martedì 12 maggio, alle 10.30 nella Chiesa di Pollone.

Un particolare post scriptum: l’intera famiglia di Ugo ringrazia di cuore quanti sono stati presenti e vicini in un momento così difficile e inaspettato.