Brazilian Jiu Jitsu, giovani promesse biellesi brillano alla North Italian Cup FOTO

Ottimo debutto agonistico per le giovani atlete dello Spazioforma Biella – MMA Biella Batatinha, protagoniste il 10 maggio 2026 alla North Italian Cup, competizione nazionale inserita nel calendario ufficiale di BJJ Italia e disputata a Novara.

A rappresentare il team biellese sono state Giulia Alati e Aurora Compagnin, entrambe alla loro prima esperienza in una gara ufficiale di Brazilian Jiu Jitsu. Le due atlete si sono subito messe in evidenza con prestazioni di carattere e maturità.

Giulia Alati ha conquistato due medaglie d’argento, classificandosi al secondo posto nella categoria 8-9 anni fino a 33 kg, sia nella specialità con kimono sia in quella senza kimono. Un risultato di rilievo, impreziosito da due vittorie ottenute per sottomissione, che hanno messo in luce tecnica, determinazione e qualità agonistiche nonostante l’esordio assoluto.

Positiva anche la prova di Aurora Compagnin, impegnata nella categoria 10-11 anni fino a 33 kg. Inserita in un girone particolarmente competitivo, con avversarie già esperte, Aurora è riuscita comunque a distinguersi conquistando il terzo posto nella specialità con kimono e il secondo posto in quella senza kimono, confermando grinta e capacità di adattamento.

Per entrambe, la competizione rappresenta l’inizio di un percorso sportivo che proseguirà già nei prossimi mesi. A luglio, infatti, saranno nuovamente impegnate in altri eventi nazionali, dove potranno mettere a frutto l’esperienza maturata a Novara insieme agli altri atleti del team e alle giovani promesse del vivaio biellese.

I risultati ottenuti alla North Italian Cup si aggiungono al percorso costruito in oltre trent’anni di attività dal team guidato dai maestri Basilio Tazio e Morris Florian, confermando il ruolo dello Spazioforma Biella – MMA Biella Batatinha come punto di riferimento sul territorio per il Brazilian Jiu Jitsu, la lotta libera e greco-romana, il grappling e le MMA.

La crescita del settore giovanile e i piazzamenti raggiunti anche dai più piccoli testimoniano il lavoro costante svolto dal team biellese nella formazione tecnica e sportiva degli atleti, con particolare attenzione ai valori educativi, al rispetto e alla disciplina che caratterizzano gli sport da combattimento.