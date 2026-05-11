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SPORT | 11 maggio 2026, 17:24

Brazilian Jiu Jitsu, giovani promesse biellesi brillano alla North Italian Cup FOTO

Brazilian Jiu Jitsu, giovani promesse biellesi brillano alla North Italian Cup

Brazilian Jiu Jitsu, giovani promesse biellesi brillano alla North Italian Cup

Ottimo debutto agonistico per le giovani atlete dello Spazioforma Biella – MMA Biella Batatinha, protagoniste il 10 maggio 2026 alla North Italian Cup, competizione nazionale inserita nel calendario ufficiale di BJJ Italia e disputata a Novara.

A rappresentare il team biellese sono state Giulia Alati e Aurora Compagnin, entrambe alla loro prima esperienza in una gara ufficiale di Brazilian Jiu Jitsu. Le due atlete si sono subito messe in evidenza con prestazioni di carattere e maturità.

Giulia Alati ha conquistato due medaglie d’argento, classificandosi al secondo posto nella categoria 8-9 anni fino a 33 kg, sia nella specialità con kimono sia in quella senza kimono. Un risultato di rilievo, impreziosito da due vittorie ottenute per sottomissione, che hanno messo in luce tecnica, determinazione e qualità agonistiche nonostante l’esordio assoluto.

Positiva anche la prova di Aurora Compagnin, impegnata nella categoria 10-11 anni fino a 33 kg. Inserita in un girone particolarmente competitivo, con avversarie già esperte, Aurora è riuscita comunque a distinguersi conquistando il terzo posto nella specialità con kimono e il secondo posto in quella senza kimono, confermando grinta e capacità di adattamento.

Per entrambe, la competizione rappresenta l’inizio di un percorso sportivo che proseguirà già nei prossimi mesi. A luglio, infatti, saranno nuovamente impegnate in altri eventi nazionali, dove potranno mettere a frutto l’esperienza maturata a Novara insieme agli altri atleti del team e alle giovani promesse del vivaio biellese.

I risultati ottenuti alla North Italian Cup si aggiungono al percorso costruito in oltre trent’anni di attività dal team guidato dai maestri Basilio Tazio e Morris Florian, confermando il ruolo dello Spazioforma Biella – MMA Biella Batatinha come punto di riferimento sul territorio per il Brazilian Jiu Jitsu, la lotta libera e greco-romana, il grappling e le MMA.

La crescita del settore giovanile e i piazzamenti raggiunti anche dai più piccoli testimoniano il lavoro costante svolto dal team biellese nella formazione tecnica e sportiva degli atleti, con particolare attenzione ai valori educativi, al rispetto e alla disciplina che caratterizzano gli sport da combattimento.

C.S. Spazioforma, G. Ch.

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