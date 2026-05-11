Golf Club Cavaglià: Stesina/Massaglia nel 17° Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino FOTO

Grande successo sabato al Gc Cavaglià per il ritorno del Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino (Louisiana a coppie, 18 buche Stableford), evento benefico giunto alla 17esima edizione, che ha visto al via una novantina di partecipanti tutti gratificati da un ricco pacco gara e una gustosa degustazione alla sosta buvette di metà percorso.

Nel lordo il successo è andato a Massimo Stesina e Gianni Massaglia con 41 punti. Nel netto vittoria di Roberto Di Matteo e Giuseppe Vaccaro Incisa con 46, seguiti al 2° netto da Roberto Caroli e Luca Carlo Alberto Fusaro con 45 e al 3° netto da Davide Tovo e Davide Caccianotti con 43. Prima coppia mista Luigi Ruggiero e Raffaella Casalino con 42. Prima coppia Inner Susanna Miola e Paolo Cerruti con 38. Prima coppia Rotary Fabrizio Ruffino e Monica Casalino con 41.

Da segnalare la hole in one di Sandra Ravani che alla buca 10 ha realizzato un ace imbucando al primo colpo da 110 metri.

Al tavolo della premiazione erano presenti Veronica Gallo, Presidente del sodalizio Inner, e Sara Costa Presidente dell’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma infantile, a cui è stato devoluto il ricavato della manifestazione.



Tris di eventi questa settimana al Golf Club Cavaglià

Sono tre gli eventi agonistici previsti questa settimana al Golf Club Cavaglià.

Si inizierà giovedì con la prova del circuito infrasettimanale Golf Sì (18 buche a coppie formula 4PM Stableford – iscrizione soci 20€, esterni gara+green fee 50€).

Sabato c’è in programma il Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€, esterni possessori Green Pass Card 55€) circuito con semifinali e finali nazionali a ranking. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica spazio alla solidarietà con il ritorno del Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford 3 categorie - iscrizioni soci Cavaglià 25€, esterni 85€). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.



