Finisce 3-2 tra Valle Cervo Andorno e Gaglianico

Finisce 3-2 il derby tra Valle Cervo Andorno e Gaglianico. Un derby combattuto, che ha visto ancora una volta la Valle Cervo proseguire la sua marcia straordinaria di questa stagione così combattuta. La gara al campo Ivano Mazzali di Gaglianico apre la pista alla finale play off del girone, prevista domenica a San Francesco al Campo contro i torinesi dell’Ardor, a segno con ugual punteggio sulla Valle Elvo.

Dopo un primo tempo che si è chiuso 1-0 per il Gaglianico, nella ripresa segnano Padet al 15’ e a segnare i goal decisivi è Simon Martinazzo al 24’ e al 41’. In pieno recupero segna Apollo il 3-2.

Il risultato vede fuori Gaglianico mente la partita è ancora aperta per la Valle Cervo.



