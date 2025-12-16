Una notte piena di stelle: lo sport biellese celebra le sue eccellenze all’Auditorium di Città Studi FOTO

Ieri sera, lunedì 15 dicembre, l’Auditorium di Città Studi ha ospitato la tradizionale Cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI, uno degli appuntamenti più attesi dal mondo sportivo biellese. Una serata dal titolo evocativo: “Una notte piena di stelle – Radici e ali: lo Sport che lascia il segno”.
Il tema scelto ha accompagnato l’intera manifestazione, richiamando l’essenza più profonda dello sport: le radici, fatte di storia, valori, impegno quotidiano e tradizioni che hanno costruito il movimento sportivo del territorio; e le ali, simbolo degli ideali che spingono verso il futuro, dei sogni di chi inizia oggi e della capacità di guardare oltre i propri limiti.
Una serata intensa e ricca di emozioni, illuminata dalla consegna delle benemerenze nazionali del CONI, attribuite annualmente a dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti a livello nazionale per meriti sportivi e organizzativi.
Sono stati conferiti i seguenti riconoscimenti:
Stella di bronzo al merito sportivo: Giorgio Borrione
Palma d’argento al merito tecnico: Maurizio Feggi
Palma di bronzo al merito tecnico: Andrea Crucitti e Donatella Eterno
Medaglia di bronzo al merito atletico: Daniele Antoniotti, Morgan Bertuzzi, Giorgia Destefani, Vittoria Sofia Giublena, Gabriele Graziano, Paola Strona e Renzo Vergnasco
Nel corso della serata sono stati inoltre premiati tutti gli atleti biellesi che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025, hanno conquistato un titolo nazionale o vestito la maglia azzurra:
Atletica leggera: Gabriele Beltrami, Rosetta La Delfa, Francesca Foglio, Maria Costanza Moroni, Chiara Munaretto, Nicole Orlando e Isabella Pastore
Automobilismo: Andrea Bagatello, Giovanni Bonino, Giuseppe D’Angelo, Aldo Gentile, Corrado Pinzano, Serena Rodella, Giuliano Santi e Jessica Tasinato
Calcio: Edoardo Motta ed Edoardo Rastello
Danza sportiva: Sara Rossi e Alessio Costanzo
Ginnastica: Arianna Bocchio, Giorgia Maria Bonifacio, Alice Cola e Artemisia Iorfino
Karate: Francesca Crucitti e Sofia Crucitti
Kick Boxing: Leonardo Biondo e Francesca Coppola
Nuoto: Pietro Remorini
Nuoto pinnato: Valentina Basso e Michela Aruni Biolcati
Scherma: Vittoria Siletti
Sci alpino: Luca Ballaré
Sci nautico a piedi nudi: Paola Aimone
Squash: ASD Biella Squash
Tiro militare: Leonardo Buffa
Triathlon: Costanza Antoniotti e Alessandra De Giugno
Riconoscimenti anche alle società sportive che hanno ottenuto risultati di particolare rilievo:
Biellese 1902, per la promozione in Serie D
Biella Rugby Club, per la promozione in Serie A Elite
Un momento speciale è stato dedicato alle società storiche che hanno celebrato importanti anniversari di attività continuativa:
50 anni: ASD Fulgor Chiavazzese e Ginnastica Lamarmora
70 anni: USD Valdilana Biogliese
80 anni: GSD San Lorenzo e Unione Giovane Biella
100 anni: Unione Ciclo Alpina Biellese 1925
In chiusura è stato conferito un premio speciale a Chiara Perona, un riconoscimento che ha voluto sottolineare non solo i risultati sportivi, ma anche la forza ispiratrice dei percorsi personali.
Una notte piena di stelle: lo sport biellese celebra le sue eccellenze all’Auditorium di Città Studi foto Davide Finatti per newsbiella.it
s.zo.