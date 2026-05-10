Tante cose da fare oggi domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio

- Biella Oropa, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ANNULLATA

- Mongrando, Trail della Diga

- Curino, ricordo della Battaglia di Curino, ritrovo 10,30 presso la chiesa S.Maria

- Oropa, passeggiata Pro Loco Biella Valle Oropa, Fioritura dei Narcisi sulla Muanda Ritrovo ore 14.15 Partenza 14.30 – parcheggio sulla S.P. 512 del Tracciolino (strada per Alpetto) Rientro ore 17.30 circa 2,5 km – Dislivello +200 m. Passeggiata ai piedi della Muanda tra splendidi prati in fiore e paesaggi primaverili

- Biella, Palazzo Ferrero, recital musicale ass. Pericle con Erica Boschiero c'è un cambio in corso causa piogge doveva essere alla Trappa al pomeriggio sarà a Palazzo Ferrero Biella ore 16

- Cossato, circo delle Stelle in Piazza Croce Rossa Italiana

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Lessona, ore 15, cine teatro Italia, 50° anniversario scudetto del Toro, sul palco Paolo Pulici

Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 10 LA BURSCH: YOGA E BRUNCH DEL BENESSERE

- Viverone, Arte e artigianato sul Lago di Viverone

- Valdilana, Festival dell'Eresia

MOSTRA

- Biella, Cantinone, Una comunità in mostra dall'8 al 17 maggio, nel we dalle 10 alle 18, in settimana su prenotazione.

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Mongrando, mostra personale di Mark Jones, fino al 10 maggio, sarà aperta nei seguenti orari: 10-12 e 15-18.

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 3 maggio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, presso la Cascina Emilia del Parco Burcina, la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”. La mostra sarà visitabile domenica e festivi, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, fino al 17 maggio.