Fondo Maria Bianco, grande partecipazione a Cossato per lo spettacolo dedicato alla Festa della Mamma FOTO

Pubblico delle grandi occasioni a Cossato per lo spettacolo dedicato alla Festa della Mamma. L’evento, promosso dal Fondo Maria Bianco e andato in scena nella serata di ieri, 8 maggio, al teatro comunale, ha una finalità puramente solidale, pensata per aiutare e sostenere le famiglie che, a causa della mancanza di lavoro o di gravi problemi di salute, si trovano in difficoltà economiche.

Oltre alla lotteria benefica, si sono esibiti sul palco i ragazzi del coro “Incanto tra le note” dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretto da Simona Riussi, assieme agli allievi della scuola di danza “Art’è Danza”, guidati da Claudia Squintone, con coreografie curate da Luisella Cappa Verzone, Sabrina Colombo e Beatrice Foglia.

Presenti anche il prestigiatore-mago e clown “Teo” e lo scrittore cossatese Simone Tempia alla serata condotta da Paolo e Sara Bortolozzo.