Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a Biella Battistero e cupola Oropa si illuminano di rosso (foto dalla pagina Facebook di Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella)

“Quando il sole è calato, nella serata dell’8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Battistero cittadino e la cupola della Basilica di Oropa — simboli del nostro territorio — si sono illuminati di rosso”. Lo rende noto il comitato di Biella della CRI sui propri canali social.

E ha aggiunto: “Un gesto significativo, voluto dalle rispettive amministrazioni, per rendere omaggio alla nostra associazione in una giornata per noi così importante e carica di significato. Oggi celebriamo tutte le persone che ogni giorno scelgono di esserci, di aiutare e di tendere una mano a chi ha bisogno, con impegno e Umanità. Ovunque, per chiunque. Sempre”.

Inoltre, sempre per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ieri mattina ha preso il via il Cammino Umanitario dei volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella verso Oropa. La prima tappa, con arrivo a Sala Biellese, si è conclusa nel tardo pomeriggio, segnando un importante momento di condivisione, impegno e solidarietà. Un grande traguardo raggiunto con passione e spirito di squadra.

Infine, nella serata di giovedì 7 maggio, presso il Cinema Verdi, si è svolta la serata inaugurale, aperta con la lettura dei sette principi fondamentali che guidano l’azione del Movimento. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, sono state consegnate le benemerenze di anzianità ai volontari per l’impegno e il servizio svolto a favore della comunità. Il presidente del comitato di Biella Osvaldo Ansermino, il segretario organizzativo Stefano Falco e il presidente regionale della Croce Rossa Piemonte Vittorio Ferrero hanno ringraziato tutti coloro che ogni giorno dedicano tempo, energie e umanità, con una presenza fondamentale nei momenti di bisogno e di sostegno alla popolazione.

Successivamente è stato proiettato il film “The Voice of Hind Rajab” premiato a Venezia, offrendo ai presenti un importante momento di riflessione su temi umanitari di stretta attualità. “Un sentito ringraziamento va inoltre al Cinema Verdi Candelo per l’ospitalità e la collaborazione nella realizzazione della serata – si legge nella nota della CRI Biella - Un momento significativo per ribadire il valore straordinario dell’impegno delle donne e degli uomini della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”.