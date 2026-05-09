Oropa, esercitazione della Croce Rossa: simulati scenari di intervento in casi di emergenza FOTO

Questa mattina, 9 maggio, nelle zone limitrofe al Santuario di Oropa, si è svolta l’esercitazione dell’Obiettivo Emergenze, un’attività operativa pensata per simulare scenari di intervento e consolidare preparazione, coordinamento e capacità operative nelle situazioni di emergenza.

Lo rende noto, in una nota, il comitato di Biella della Croce Rossa Italiana: “Una mattinata intensa e significativa, utile non solo per mettere alla prova procedure e competenze ma anche per rafforzare lo spirito di squadra, la collaborazione e il senso di appartenenza che contraddistinguono la nostra realtà. L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ricorrenza che celebra i principi e l’impegno di chi ogni giorno è al servizio della comunità”.