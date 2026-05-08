Candelo chiama New York, passerella internazionale per le rue del Ricetto

Il Ricetto di Candelo si trasforma in una vetrina internazionale per le eccellenze piemontesi: sabato 23 maggio 2026, alle 21, Piazza Castello ospiterà una sfilata di moda ed una mostra inserite nel progetto “Piemonte Chiama NYC” promosso da Confartigianato Imprese Piemonte, A.N.Co.S. Torino, A.N.Co.S. Biella e Regione Piemonte, nato per rafforzare il dialogo con il mercato statunitense attraverso azioni mirate di promozione del Made in Italy.

Entusiasta il sindaco Paolo Gelone: “Il Ricetto è un luogo che vive e dialoga con la contemporaneità: Candelo continua a proporsi come realtà attiva, viva, con eventi di qualità anche nuovi ed inediti che ci permettono di guardare oltre i confini locali da protagonisti. E in tutto questo è importante anche la collaborazione della Pro Loco di Candelo, partner operativo che insieme al Comune collabora attivamente.”

L’evento si colloca all’interno di un programma di scambi internazionali che porterà in Piemonte una delegazione di opinion leader provenienti da New York, attivi nei settori del business, della comunicazione e del lifestyle. In questo contesto, Candelo rappresenta una tappa significativa, capace di coniugare valore storico e identità.

"Questo percorso è iniziato ufficialmente lo scorso 12 marzo proprio a New York - spiega Cristiano Gatti Presidente Confartigianato Biella e Ancos Biella – È stato infatti presentato presso la prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation, insieme a partner come I Love Italian Food e la House of Made in Italy, alla presenza del progetto al Console Generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli."

L’iniziativa si inserisce così nel quadro delle iniziative di valorizzazione tanto da essere riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il relativo logo istituzionale, a testimonianza della coerenza del progetto con gli obiettivi nazionali di valorizzazione e promozione del saper fare italiano sui mercati internazionali.

A Candelo si svolgerà quindi la sfilata che rappresenta uno dei momenti centrali di questo percorso: in passerella sfileranno creazioni di sartorie piemontesi con il coinvolgimento diretto anche di attività candelesi, a testimonianza di un sistema produttivo vivo e sinergico. La sfilata al Ricetto rappresenta un momento simbolico e concreto, che racconta il valore dell’artigianato in un contesto unico di storia e bellezza.

Nel Ricetto durante il weekend, sia sabato che domenica, si terrà anche una mostra-vetrina dedicata all’artigianato del territorio, aperta al pubblico ad ingresso libero e gratuito: un momento di valorizzazione che unisce racconto, produzione e identità, inserendo il Ricetto in una rete di relazioni che supera i confini locali.

“Durante questa iniziativa presenteremo ufficialmente anche l’opera del celebre scultore biellese Daniele Basso, consegnata al Console durante la presentazione e che oggi campeggia sulla locandina dell’evento a Candelo” spiega Cristiano Gatti.

Oltre all’evento in sé, materiali e contenuti sul Piemonte e su Candelo saranno infatti veicolati negli USA, contribuendo a rafforzarne visibilità e posizionamento, ad esempio tramite l’emittente americana “Just Italy”, partner di progetto, che trasmetterà anche le immagini dell’evento al suo pubblico di italiani all’estero e di amanti dell’Italia negli Stati Uniti.

“Portiamo New York al Ricetto, ma portiamo anche Candelo a New York: è questo il senso più profondo del progetto - conclude il sindaco di Candelo Paolo Gelone - Con questa iniziativa Candelo si inserisce in un progetto internazionale concreto: non è solo un evento, ma un passaggio strategico: portiamo il Piemonte, il Biellese e il Ricetto dentro una rete di promozione che supera i confini locali.”