Curino ricorda la Battaglia di Santa Maria: domenica 10 la commemorazione

Domenica 10 maggio 2026 Curino renderà omaggio alla memoria della Battaglia di Santa Maria con una cerimonia commemorativa promossa dal Comune di Curino, dall’ANPI Cossato Valle Strona e dall’ANPI di Gattinara, sezione XX Giugno.

Il ritrovo è previsto alle 10.30 presso la chiesa di Curino Santa Maria. A seguire partirà il corteo verso il luogo dell’eccidio, dove si terrà la deposizione di fiori alle lapidi dei partigiani.

La commemorazione proseguirà con gli interventi dei rappresentanti dell’ANPI e di Teodoro Rizzi, ricercatore storico, che ripercorrerà i fatti dell’eccidio.

L’iniziativa sarà un momento di ricordo e partecipazione civile, dedicato alla memoria dei partigiani e alla trasmissione della storia del territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.