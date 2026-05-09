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CRONACA | 09 maggio 2026, 20:10

Cerrione, auto finisce contro il cancello di una ditta in piena notte

Sul posto 118 e Carabinieri.

Cerrione, auto finisce contro il cancello di una ditta in piena notte (foto di repertorio)

Cerrione, auto finisce contro il cancello di una ditta in piena notte (foto di repertorio)

Sembra proprio che abbia perso il controllo del proprio mezzo l’automobilista che, intorno alle 2 di questa notte, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Il mezzo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe terminato la sua corsa contro la cancellata di una ditta. 

È successo a Magnonevolo, nel comune di Cerrione. L’uomo alla guida, un 34enne residente nella provincia di Alessandria, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

g. c.

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