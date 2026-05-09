Cerrione, auto finisce contro il cancello di una ditta in piena notte

Sembra proprio che abbia perso il controllo del proprio mezzo l’automobilista che, intorno alle 2 di questa notte, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Il mezzo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe terminato la sua corsa contro la cancellata di una ditta.

È successo a Magnonevolo, nel comune di Cerrione. L’uomo alla guida, un 34enne residente nella provincia di Alessandria, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.