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EVENTI | 08 maggio 2026, 16:55

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti FOTO

La festa è stata giovedì 7 maggio

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Grande festa giovedì 7 maggio alla RSA Oasi di Chiavazza, dove ospiti, operatori e volontari si sono ritrovati per celebrare tutte le mamme e, più in generale, tutte le donne della struttura in un clima di gioia e convivialità.

La giornata è stata accompagnata da uno speciale pranzo preparato dai cuochi della RSA e animata da musica dal vivo, canti e balli insieme a Giorgio, che ha coinvolto i presenti regalando momenti di allegria e condivisione.

La direzione della struttura ringrazia tutto il personale e i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, rendendo possibile una giornata speciale dedicata all’affetto, alla socialità e ai valori dell’amore materno.

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

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Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

Festa della mamma alla RSA Oasi di Chiavazza tra musica, pranzo e festa per tutte le ospiti

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s.zo.

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