Nuovo ecocentro di via Per Candelo, conto alla rovescia per l’apertura FOTO

Ci siamo: entro l’estate il nuovo ecocentro di via Per Candelo aprirà finalmente le sue porte. Cosrab ha già consegnato la struttura a Seab, che in queste settimane è impegnata a completare gli ultimi adempimenti burocratici necessari per metterla a disposizione dei cittadini del territorio biellese.

“Mancano gli ultimi permessi e poi potremo finalmente utilizzarlo”, spiega Gabriele Bodo, presidente di Seab. “I tempi ormai sono maturi. Restano soltanto alcuni dettagli legati alla sicurezza, ma l’opera è sostanzialmente conclusa. Si tratta di pratiche che non dipendono dalla nostra volontà e possiamo solo attendere che vengano completate”.

L’apertura del nuovo ecocentro rappresenta una risposta concreta a una necessità ormai evidente. L’attuale struttura, infatti, non è più in grado di sostenere adeguatamente le esigenze dell’intero bacino biellese. Sorge su un’area di una vecchia discarica, soggetta a movimenti del terreno, e presenta diverse criticità sia negli accessi — dove il sottopassaggio provoca spesso rallentamenti e lunghe code — sia nella viabilità interna, che costringe frequentemente gli utenti a incrociare i mezzi operativi di Seab. L’impianto esistente, comunque, non sarà dismesso, ma continuerà a essere utilizzato dall’azienda per le proprie attività.

Il nuovo ecocentro si trova proprio di fronte alla struttura attuale, ma offrirà spazi decisamente più ampi, una migliore organizzazione e standard di sicurezza più elevati. Anche il personale potrà contare su una nuova palazzina sviluppata su due livelli, con uffici dedicati e una cucina a servizio degli operatori.

Il progetto, approvato dal consiglio di amministrazione di Seab nel febbraio 2021, punta a realizzare un ecocentro moderno e tecnologicamente avanzato. Innovativi saranno infatti sia i sistemi di accesso sia quelli dedicati alla selezione e alla gestione dei rifiuti. La nuova struttura sarà organizzata con percorsi separati tra cittadini e mezzi pesanti, una soluzione pensata per migliorare la sicurezza e rendere più fluide le operazioni.

Tra le principali novità ci saranno anche trituratori industriali in grado di ridurre drasticamente il volume dei rifiuti: un sistema che consentirà di aumentare la capacità di ogni singolo carico, ottimizzando lo smaltimento e garantendo importanti risparmi sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo dell’impatto ambientale.