Atti vandalici e furti a Gaglianico, Vigliano e Cossato (foto di repertorio)

Atti vandalici e furti nella giornata di ieri, 8 maggio. A Gaglianico, mani ignote avrebbero tagliato parte di una rete metallica, posizionata in prossimità di una ditta. Sembra che qualche giorno prima un analogo episodio sia stato segnalato a poca distanza da quello avvenuto nella notte di venerdì. Gli accertamenti sono ora affidati ai militari dell’Arma.

A Vigliano Biellese, invece, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza dei proprietari per colpire all’interno di un’abitazione. Da qui, avrebbero asportato monili in oro per un valore pari a circa 500 euro.

Infine, a Cossato, sarebbe stato infranto con una pietra il vetro di una porta finestra privata. Non è chiaro se si è trattato di un gesto vandalico o un atto criminale per compiere un furto. Anche in questo caso, indagano i Carabinieri.