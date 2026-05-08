Maltempo, annullate le attività del Cammino Umanitario della Croce Rossa a Oropa

A causa delle previsioni meteo purtroppo molto sfavorevoli previste per domenica 10 maggio, si è deciso di annullare le attività espositive e dimostrative inizialmente in programma in occasione dell’arrivo del Cammino Umanitario della Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella.
Resteranno comunque confermate le cerimonie previste presso il Santuario di Oropa, alle quali chiunque desideri potrà partecipare a partire indicativamente dalle ore 15:30.
Ringraziamo tutti per la comprensione e vi aspettiamo comunque per condividere insieme questo importante momento di solidarietà e vicinanza ai valori della Croce Rossa.