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Pallavolo | 02 maggio 2026, 07:00

Pallavolo, ultimo match in casa: il TeamVolley affronta Gorla

Ph. Davide Finatti

Ph. Davide Finatti

All’andata fu un’incredibile vittoria in rimonta, ma concedere il bis non sarà facile. Ultimo impegno casalingo nel girone nazionale di Serie B2 per il TeamVolley Lessona: fischio d’inizio sabato alle 20.30 contro il Gorla Volley.

A presentare l'impegno è Ivan Turcich: «Il nostro calendario interno si completa con questa partita contro Gorla, un avversario che peraltro vanta una situazione di classifica piuttosto simile alla nostra. Siamo alle battute finali della stagione e ci aspettiamo (e auguriamo) di fare bene e chiudere con delle prestazioni di alto livello. Vogliamo salutare il pubblico e rinnovare l'appuntamento al prossimo campionato nazionale di Serie B2, motivo per il quale invitiamo tutti i tifosi a venire a sostenerci. Saranno presenti in tribuna anche le nostre giovani atlete del vivaio, che porteranno ulteriore calore ed entusiasmo».

Aggiunge l’opposto Vanessa Filippini: «Sabato scendiamo in campo per l’ultima gara tra le mura amiche, un appuntamento che vogliamo vivere fino in fondo per chiudere nel miglior modo possibile. Di fronte a noi ci sarà la settima in classifica, mentre noi siamo noni: una sfida impegnativa, ma proprio per questo ancora più stimolante. Il nostro obiettivo è chiaro: portare a casa la partita e salutare il nostro pubblico con una prestazione che rispecchi il lavoro fatto durante tutta la stagione. Ma per riuscirci abbiamo bisogno del nostro tifo. Essendo l’ultima a Lessona, vogliamo sentire il loro calore più che mai: abbiamo bisogno di tanto sostegno e di energia, in ogni punto».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2
Sabato 2/5, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Orsa Foam Gorla Volley

Prima Divisione TST - Quarti di finale [Andata]
Domenica 3/5, ore 20. Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)
Vigliano Volley - BOTALLA TEAMVOLLEY

Under17 - Trofeo "D. Ziccio"
Sabato 2/5, ore 16.42. Palasport di Lessona (BI)
GENERALI TEAMVOLLEY – Atena Volley Santhià

                                                                           

c. s. TeamVolley g. c.

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