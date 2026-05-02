Pallavolo, ultimo match in casa: il TeamVolley affronta Gorla

All’andata fu un’incredibile vittoria in rimonta, ma concedere il bis non sarà facile. Ultimo impegno casalingo nel girone nazionale di Serie B2 per il TeamVolley Lessona: fischio d’inizio sabato alle 20.30 contro il Gorla Volley .

A presentare l'impegno è Ivan Turcich: «Il nostro calendario interno si completa con questa partita contro Gorla, un avversario che peraltro vanta una situazione di classifica piuttosto simile alla nostra. Siamo alle battute finali della stagione e ci aspettiamo (e auguriamo) di fare bene e chiudere con delle prestazioni di alto livello. Vogliamo salutare il pubblico e rinnovare l'appuntamento al prossimo campionato nazionale di Serie B2, motivo per il quale invitiamo tutti i tifosi a venire a sostenerci. Saranno presenti in tribuna anche le nostre giovani atlete del vivaio, che porteranno ulteriore calore ed entusiasmo».

Aggiunge l’opposto Vanessa Filippini: «Sabato scendiamo in campo per l’ultima gara tra le mura amiche, un appuntamento che vogliamo vivere fino in fondo per chiudere nel miglior modo possibile. Di fronte a noi ci sarà la settima in classifica, mentre noi siamo noni: una sfida impegnativa, ma proprio per questo ancora più stimolante. Il nostro obiettivo è chiaro: portare a casa la partita e salutare il nostro pubblico con una prestazione che rispecchi il lavoro fatto durante tutta la stagione. Ma per riuscirci abbiamo bisogno del nostro tifo. Essendo l’ultima a Lessona, vogliamo sentire il loro calore più che mai: abbiamo bisogno di tanto sostegno e di energia, in ogni punto».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 2/5, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Orsa Foam Gorla Volley

Prima Divisione TST - Quarti di finale [Andata]

Domenica 3/5, ore 20. Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)

Vigliano Volley - BOTALLA TEAMVOLLEY