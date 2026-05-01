Scuola Pallavolo Biellese, ultima gara casalinga per Serie C e D

Arriva maggio e il calendario della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si arricchisce di partite importanti.

Le ultime due uscite del campionato di Serie C serviranno alla Ilario Ormezzano Sai SPB per perfezionare gli ultimi dettagli in vista degli imminenti playoff. Il secondo posto è già certo, ma non bisogna abbassare il ritmo. Al PalaPajetta di Biella arriva Hasta Volley : si gioca sabato alle 20.30.

Partita decisamente più delicata per la M-AppHotel SPB, che si gioca le ultime fiches per la salvezza in Serie D. Stesso campo dei “grandi”, ma a cambiare è l’orario – le 17 – e l’avversario, la Pallavolo Altiora . I verbanesi sono secondi in classifica, un bruttissimo cliente per i ragazzi di coach Marangio.

Weekend lungo per il Settore Giovanile arancioblù. La Aiazzone Impresa di Costruzioni SPB chiude la stagione con una grande trasferta sul campo della capolista del campionato Under18 UISP. Primo servizio sabato alle 18 a San Mauro Torinese, contro Sant’Anna Volley .

Doppio impegno per il Lanificio di Sordevolo SPB nelle categorie Under13. Venerdì è in programma la fase regionale del 3vs3, che si svolgerà interamente al PalaVicuna di via Alessandro di Gifflenga a Vercelli. Nel girone iniziale, i giovani biellesi sfideranno – nell’ordine – la Pallavolo Val Chisone , il VBC Mondovì e SDP Cuneo .

Domenica si passerà invece al 6vs6. Al PalaPajetta si disputerà il secondo turno contro la Virtus Boves , con fischio d’inizio alle 11.

A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «La bella vittoria di Romagnano Sesia ha consolidato il nostro secondo posto in classifica, ma non ci garantisce nulla in ottica playoff se non riusciremo a dare ulteriore continuità al nostro lavoro anche nelle ultime due partite di stagione regolare. Sabato arriva Asti, una squadra ostica e ancora alla ricerca dei punti necessari per accedere alla zona-promozione. Con l’intenzione di mantenere alto il livello di gioco, i ragazzi continuano a lavorare sodo: in allenamento ricerchiamo un’intensità elevata e una grande attenzione ai particolari. Come ad esempio la copertura, aspetto sempre più importante nella pallavolo moderna. Affronteremo tutto, come al solito, un passo alla volta».

Aggiunge il palleggiatore Matteo Berteletti: «Anche se per noi il risultato di questa sfida non andrà ad incidere sulla classifica, cercheremo in ogni caso di dare il massimo. La nostra attenzione è ovviamente rivolta verso i playoff. Adesso è importante mantenere un buon ritmo di gioco e la giusta concentrazione, cercando di rimanere uniti. Dopotutto, il bello della stagione arriva proprio ora. La nostra mentalità deve rimanere la stessa di sempre: non vogliamo regalare nulla a nessuno. All’andata Asti si era rivelata particolarmente forte in difesa, ci furono degli scambi davvero molto lunghi. È un avversario “rognoso” e avrà voglia di lottare, sappiamo che arriveranno a Biella aggressivi. Ci sarà da sudare».

Il direttore sportivo Oscar Zaramella fa il punto sull’intero weekend.

Sugli impegni regionali della Under13 : «Partiamo da venerdì. Andiamo alle Finali di Vercelli con lo spirito di divertirci. Ci giocheremo le nostre chance senza troppi pensieri, ben sapendo di quanto il confronto sarà impegnativo. Siamo comunque contenti di esserci: il 3vs3 è un torneo di passaggio e “inserimento”, tra il minivolley e il 6vs6. In quella specifica categoria, domenica mattina al PalaPajetta ci giocheremo il secondo turno contro Boves. Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio. Faccio un grosso “in bocca al lupo” ai ragazzi, che sono il nostro futuro».

Sulla Serie D : «Le nostre speranze di salvezza sono appese a un filo decisamente sottile. Tenteremo di fare un piccolo miracolo contro una squadra che, sebbene ultimamente non sembri essere in formissima e sconti probabilmente qualche assenza, è comunque seconda in classifica e davvero molto forte. Noi dobbiamo pensare ad esprimere la miglior prestazione, che purtroppo non è arrivata a Gavi sabato scorso. Rimaniamo fiduciosi, ma dobbiamo fare un’impresa e sperare che le squadre che ci precedono non vincano. La lotta è contro di noi, Verbania non ci regalerà nulla».

Sulla Serie C : «Sebbene le ultime due partite de calendario non siano oggetto di particolari motivazioni di classifica, scenderemo in campo per difendere il nostro “status”. Le giocheremo entrambe, fino in fondo. Questo match offrirà al coach l’ennesima occasione di provare e misurare lo stato di forma del gruppo, che appare ottimo. Su questo punto ci tengo a porgere i miei complimenti al preparatore atletico Daniele Pavan, peraltro ex giocatore biellese. A livello tecnico bisogna anche consolidare abitudini e schemi. Alla lunga e dispendiosa trasferta di Busca seguirà una settimana di pausa prima dei playoff, ma di certo non abbasseremo la concentrazione».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 2/5, ore 20.30 | PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Hasta Volley

Serie D

Sabato 2/5, ore 17 | PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Plastipak Pallavolo Altiora

Under18 UISP

Sabato 2/5, ore 18 | Palestra S.M. “C.A. Dalla Chiesa” di San Mauro T.se (TO)

Sant’Anna Volley – AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB

Under13

Domenica 3/5, ore 11 | PalaPajetta di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Virtus Boves

Under13 3vs3

Venerdì 1° maggio | PalaVicuna di Vercelli - GIRONE D

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Val Chisone

VBC Mondovì - LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – SDP Cuneo Lab Travel

Queste le squadre qualificate nei vari comitati territoriali piemontesi.

Comitato FIPAV Cuneo-Asti : Caula Savigliano, Lab Travel Cuneo, PGS Jolly Castagnole, SDP Cuneo, VBC Mondovì, Virtus Boves.

Comitato FIPAV Torino : Oulx, Basso Canavese Volley, Chisola Volley, Pallavolo Val Chisone, Sant’Anna Volley, Volley Parella.