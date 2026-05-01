AVIS Piemonte, a Biella la 56ª Assemblea Regionale: interventi dell'assessore Riboldi e presidente nazionale Bianchi

Nella giornata del 18 aprile si è svolta, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale degli Infermi a Ponderano, la 56ª Assemblea Regionale di AVIS Piemonte, presieduta dal Presidente Regionale Luca Vannelli.

I lavori hanno preso avvio alle 14 e si sono conclusi alle 18.20, con la partecipazione dei delegati provenienti da tutto il territorio regionale. L’Assemblea, regolarmente costituita in seconda convocazione, ha approvato il bilancio consuntivo 2025, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione della donazione di sangue e nella gestione responsabile delle proprie attività.

L’incontro ha posto l’accento sui valori associativi di Avis e della donazione, ribadendo con forza la centralità dei pilastri fondamentali del dono: la gratuità, l’anonimità e la periodicità, elementi cardine che garantiscono la sicurezza e la costante disponibilità di sangue e plasma per il sistema sanitario.

Sono intervenuti anche l’assessore alla sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e il Presidente di AVIS Nazionale Oscar Bianchi. Nel corso dei lavori sono stati inoltre eletti i delegati che rappresenteranno AVIS Piemonte alla prossima Assemblea Nazionale, in programma a Bellaria nei giorni 29, 30 e 31 maggio.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra le realtà associative del Piemonte, ribadendo il valore della partecipazione e della solidarietà che contraddistingue l’azione di AVIS sul territorio.

Da Alberto Pernici, vicepresidente vicario dell'AVIS Provinciale Biella, è giunto "un plauso a tutti noi dell'Avis Provinciale Biellese per l'organizzazione dell'evento. Abbiamo ricevuto riconoscimenti da tutti i presidenti provinciali piemontesi e delegati presenti oltre a tutte le autorità intervenute che ringraziamo. Un grazie ai nostri volontari che hanno dato un aiuto fondamentale e agli sponsor che ci hanno supportato: in particolare la Fondazione Biellezza di Biella. Un ringraziamento anche al Biscottificio Massera e al Caseificio Valle Elvo sempre sensibili alla causa".