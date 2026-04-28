Scuola Pallavolo Biellese, ko in Serie D ma c’è ancora speranza

Un turno di campionato dalle emozioni contrastanti per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Se la prima squadra ha trionfato nel derby, conquistando un altro importante obiettivo stagionale, la formazione di Serie D è purtroppo incappata in una sconfitta dolorosa. La M-AppHotel SPB è stata infatti battuta in modo netto dal Gavi Volley , in occasione della lunga trasferta sul campo degli alessandrini. Il 3-0 complica la rincorsa verso la salvezza, sebbene la matematica conceda ancora una speranza.

SERIE D

Serie D Girone A – 24° giornata

PalaGavi di Gavi (AL)

Gavi Volley Roquette – M-APPHOTEL SPB 3-0

(25-14/25-15/25-22)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 2, Pietropoli, Grosso 4, Garbaccio, Caligaris 1, Shapkin 1, Ressia 7, Petrache 5, Benanchietti 4, Rolando 5, Vigna, Colombara 5, Castrovilli (L1), Ramella Pezza P. (L2). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «Sapevamo che sarebbe stata una trasferta molto, ma molto complessa. Secondo me, a livello di gioco e organizzazione, Gavi meriterebbe di occupare anche una posizione di classifica più alta: nell’ultimo periodo ha fatto registrare grandi risultati, un collettivo solido ed esperto che gestisce bene i fondamentali di battuta e muro (su questo punto, sono forse i migliori che abbiamo incontrato). Per noi è stato davvero molto difficile andare a terra e trovare punti in attacco, più per meriti loro che per demeriti nostri. Quando si cercano nuove soluzioni è normale incappare in qualche errore, ma la partita è stata proprio a senso unico e hanno meritato di vincere. L’unico piccolo rammarico è per il terzo set, dove finalmente i cambi erano riusciti a portare alla squadra quell’equilibrio che era mancato nei primi due. Nel punto-a-punto finale un paio di episodi dubbi hanno penalizzato i nostri giocatori, che avrebbero potuto magari allungare un po’ la gara. Tra le note decisamente positive metto l’ennesima prestazione di equilibrio di Samuele Colombara, che sta trovando una buona continuità in campo: la gestione dei vari fondamentali permette alla squadra di appoggiarsi su di lui. Bene anche i rientri di Petrache e Ressia, reduci da settimane complicate per via di qualche acciacco. Sono stati coinvolti durante il match e hanno risposto piuttosto bene. Da queste basi riprendiamo ad allenarci in settimana, per costruire i weekend che verranno».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Nonostante le ultime prestazioni positive, purtroppo eravamo ben consapevoli delle difficoltà di questa trasferta. La squadra ha comunque fatto di tutto per cercare di mettere in campo la prestazione più positiva possibile, ma non è stata la nostra giornata migliore e abbiamo pagato nel risultato. Ora ci prepariamo per la prossima gara. La matematica ancora non ci condanna, quindi vedremo. Viviamo questo finale di stagione partita per partita, è assolutamente impossibile per noi fare calcoli: dobbiamo ospitare Verbania, seconda in classifica, poi chiuderemo a Torino contro Reba Volley. Purtroppo dipendiamo anche dai risultati degli altri e siamo sul filo del rasoio».