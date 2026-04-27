Pallavolo, trionfa l'Occhieppese Under 12 chiude

Sabato pomeriggio, nella palestra di Occhieppo Inferiore, si è concluso il percorso delle formazioni Under 12 dell’Occhieppese, impegnate nel campionato 4 contro 4.

Una stagione ricca di emozioni e crescita per entrambe le squadre, Occhieppese Bianca e Occhieppese Rossa, che, dopo aver conquistato l’accesso alla seconda fase, hanno chiuso il cammino con risultati positivi. La formazione Bianca si è distinta con un brillante secondo posto nel girone L. Decisive le vittorie ottenute nel derby interno contro le compagne della Rossa e nella sfida con Ovada, a conferma della determinazione, dello spirito di gruppo e dei progressi tecnici mostrati nel corso della stagione.

Buon risultato anche per l’Occhieppese Rossa, che ha terminato il proprio percorso al quarto posto. Le giovani atlete hanno affrontato ogni gara con impegno e spirito competitivo, contribuendo a rendere il derby un momento significativo di sport e crescita per entrambe le squadre. Grande soddisfazione in casa Occhieppese per il lavoro svolto dallo staff tecnico, che in questi mesi ha accompagnato le ragazze in un percorso di miglioramento costante. I progressi, sia sul piano tecnico sia sotto il profilo del gioco di squadra, rappresentano il risultato più importante della stagione.