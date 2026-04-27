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Pallavolo | 27 aprile 2026, 07:20

TeamVolley, trasferta amara a Settimo: Lilliput si impone 3-0

TeamVolley, trasferta amara a Settimo: Lilliput si impone 3-0

TeamVolley, trasferta amara a Settimo: Lilliput si impone 3-0

Il TeamVolley Lessona torna da Settimo Torinese senza punti. Al PalaSanBenigno le biancoblu cedono 3-0 alla Lilliput Pallavolo, nel terzultimo turno del girone nazionale di Serie B2.

La formazione lessonese scende in campo con Caimi in palleggio e Filippini opposto, Diego e Sola in banda, Bonini e Macchieraldo al centro, Fizzotti libero. L’avvio è tutto di marca torinese, con Lilliput avanti 10-2. Dopo il time-out e l’ingresso di Bordignon per Sola, il TeamVolley riesce a rientrare progressivamente in partita: Filippini accorcia fino al 13-9, poi gli ingressi di Daffara e Cavaliere contribuiscono al contro-parziale che porta le ospiti sul 18-16. Nel finale, però, le padrone di casa ritrovano solidità e chiudono il primo set 25-21.

Nel secondo parziale Macchieraldo trova con continuità soluzioni efficaci, ma Lessona paga un servizio impreciso. Sul 9-4 coach Alessio Bellagotti ferma il gioco; Bordignon e Filippini provano a ricucire lo svantaggio, con le biancoblu capaci di restare agganciate fino al 21-18. La Lilliput accelera però nel momento decisivo e si porta sul 2-0 con il 25-18.

Copione simile nella terza frazione: le torinesi non prendono mai definitivamente il largo, ma restano sempre avanti, sfruttando gli errori del TeamVolley. Sola trova la parallela del 17-13, ma subito dopo Lilliput alza il muro e indirizza la gara. Gli ultimi due punti, firmati da Barbonaglia tra ace ed errore al servizio, fissano il punteggio sul 25-18.

A fine partita coach Bellagotti riconosce i meriti delle avversarie: «Le avversarie hanno affrontato la partita con determinazione e concentrazione, proponendo anche delle novità e servendo meglio di noi. Oltre ad essere risultate leggere in battuta, non siamo mai riuscite a contenere la loro “arroganza” tecnico-tattica. In ogni set siamo rimaste sotto, avvicinandoci e allontanandoci, ma senza avere mai l’inerzia a favore».

Il tecnico aggiunge: «Lilliput è una signora squadra e lo sapevamo, purtroppo non siamo riuscite a sfruttare quelle situazioni che potevano darci un vantaggio. Ci abbiamo provato, facendo il nostro: potevamo fare qualcosa di più ma senza riuscirci. Ci sono stati tanti cambi e rotazioni, volevamo tentare di cambiare qualcosa. Il risultato è meritato. Adesso aspettiamo un palazzetto pieno a Lessona, per salutare il nostro pubblico nell’ultima gara casalinga della stagione».

Tabellino
Serie B2, Girone A – 24ª giornata
PalaSanBenigno di Settimo Torinese
Lilliput Pallavolo – TeamVolley Lessona 3-0
Parziali: 25-21, 25-18, 25-18.

TeamVolley Lessona: Caimi, Daffara 1, Bordignon 11, Diego 1, Cavaliere, Bonini 2, Macchieraldo 6, Barbonaglia 3, Cena, Filippini 10, Sola 4, Fizzotti (L). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.

C.S. TeamVolley, G. Ch.

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