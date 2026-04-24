Virtus Biella: i risultati del weekend tra campionati regionale, territoriale e PGS

Serie D
Virtus Biella – Tollegno 0-3
Parziali: 22-25, 20-25, 14-25
Contro la capolista la squadra ha mostrato ordine e coraggio, costruendo trame efficaci soprattutto nei primi due set. Il punteggio non rende merito alla qualità espressa in campo.
Under 17 – Trofeo Ziccio
Cigliano – Virtus Biella 0-3
Parziali: 14-25, 14-25, 18-25
Prestazione brillante: ritmo alto, servizio incisivo e gestione pulita dei cambi palla hanno permesso alle ragazze Virtus di condurre la gara dall’inizio alla fine.
Under 12 4vs4
SPB Virtus Biella – Tollegno 1-2
Parziali: 16-25, 25-23, 13-25
Match vivace, con un secondo set giocato con grande determinazione. Bei segnali di crescita per le giovani virtussine, nella continuità e nella costruzione del gioco.
PGS Under 14
Virtus Biella – Gattinara 1-3
Partita equilibrata nei primi scambi, poi decisa da qualche dettaglio nei momenti chiave. La squadra ha comunque mostrato progressi nella fase difensiva.
PGS Under 13
SPB Virtus Biella – Salussola 2-3
Parziali: 25-22, 25-12, 23-25, 22-25, 12-15
Sfida lunga e combattuta, risolta solo al tie‑break. Dopo un avvio convincente, le atlete nero-fucsia hanno lottato punto a punto fino all’ultimo scambio.
Festa Minivolley
Domenica di gioco a Lessona per la tappa di minivolley del circuito PGS, con le atlete Virtus che hanno gareggiato nelle categorie Green e Red.