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Pallavolo | 24 aprile 2026, 07:10

Virtus Biella: i risultati del weekend tra campionati regionale, territoriale e PGS

In foto, gli atleti Virtus partecipanti al Concentramento Minivolley di Lessona

In foto, gli atleti Virtus partecipanti al Concentramento Minivolley di Lessona

Serie D

Virtus Biella – Tollegno 0-3

Parziali: 22-25, 20-25, 14-25

Contro la capolista la squadra ha mostrato ordine e coraggio, costruendo trame efficaci soprattutto nei primi due set. Il punteggio non rende merito alla qualità espressa in campo.

Under 17 – Trofeo Ziccio

Cigliano – Virtus Biella 0-3

Parziali: 14-25, 14-25, 18-25

Prestazione brillante: ritmo alto, servizio incisivo e gestione pulita dei cambi palla hanno permesso alle ragazze Virtus di condurre la gara dall’inizio alla fine.

Under 12 4vs4

SPB Virtus Biella – Tollegno 1-2

Parziali: 16-25, 25-23, 13-25

Match vivace, con un secondo set giocato con grande determinazione. Bei segnali di crescita per le giovani virtussine, nella continuità e nella costruzione del gioco.

PGS Under 14

Virtus Biella – Gattinara 1-3

Partita equilibrata nei primi scambi, poi decisa da qualche dettaglio nei momenti chiave. La squadra ha comunque mostrato progressi nella fase difensiva.

PGS Under 13

SPB Virtus Biella – Salussola 2-3

Parziali: 25-22, 25-12, 23-25, 22-25, 12-15

Sfida lunga e combattuta, risolta solo al tie‑break. Dopo un avvio convincente, le atlete nero-fucsia hanno lottato punto a punto fino all’ultimo scambio.

Festa Minivolley

Domenica di gioco a Lessona per la tappa di minivolley del circuito PGS, con le atlete Virtus che hanno gareggiato nelle categorie Green e Red.

c. s. Virtus Biella g. c.

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