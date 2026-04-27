SPB, derby perfetto a Romagnano: 3-0 al Pavic e secondo posto blindato

Serata da incorniciare per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che espugna il campo del GS Pavic Volley con un netto 3-0 e si aggiudica il derby di ritorno.

La Ilario Ormezzano Sai SPB si è imposta alla palestra comunale di Romagnano Sesia con i parziali di 20-25, 22-25, 22-25, conquistando una vittoria pesante in chiave classifica. Il risultato consente agli arancioblu di blindare il secondo posto in Serie C, che garantirà il fattore campo nei playoff di maggio.

Soddisfatto coach Milo Zanardo: «Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato, composta da atleti di grande esperienza. Nel primo set siamo partiti un po’ contratti e ci hanno subito messi sotto. Anche l’avvio degli altri parziali è stato difficoltoso: abbiamo dovuto rincorrere fino a metà set. Credo che, oltre al nostro buon cambio-palla, la chiave della gara sia stata una maggiore freschezza atletica. Molto positiva anche la prova in battuta, dove siamo stati concreti e aggressivi».

Sulla stessa linea capitan Filippo Agostini: «Nel primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi ci siamo sciolti e abbiamo espresso il nostro gioco. Era una partita importante, un derby sentito, che ci ha permesso di blindare il secondo posto. Sono molto contento della prestazione. Ora viene il bello: dobbiamo continuare a spingere senza abbassare il ritmo».

Tabellino

Serie C, 24ª giornata

Palestra comunale di Romagnano Sesia

Erreesse GS Pavic Volley – Ilario Ormezzano Sai SPB 0-3

Parziali: 20-25, 22-25, 22-25

Ilario Ormezzano Sai SPB: Berteletti, Vicario 3, Agostini 17, Sensi 11, Stragiotti, Antonov 5, Maretti 4, Graziano, Despaigne 14, Carlotto (L1), Murdaca (L2).

Coach: Milo Zanardo. Vice: Simone Nicolo.