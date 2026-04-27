Il Tollegno supera Montanaro 3-0 e guarda allo scontro al vertice

Prosegue la marcia del Tollegno nel campionato di Serie D. Sabato sera, davanti al pubblico di casa, la formazione biellese ha superato Montanaro con un netto 3-0, confermando l’ottimo momento nella terzultima giornata di regular season.

La partita si è aperta con un primo set molto equilibrato. Montanaro ha risposto punto su punto, portando il parziale ai vantaggi, ma nelle fasi decisive Tollegno ha mostrato maggiore lucidità, chiudendo sul 26-24.

Dopo il primo set, i padroni di casa hanno preso in mano la gara. Nel secondo parziale, grazie a un servizio efficace e a una difesa ordinata, hanno costruito subito un margine importante, imponendosi 25-14. Più combattuto il terzo set, con Montanaro deciso a restare in partita, ma Tollegno ha gestito il vantaggio con maturità, chiudendo 25-22 e conquistando tre punti preziosi.

Il successo arriva alla vigilia di un appuntamento che può pesare in modo significativo sulla stagione. Domenica prossima Tollegno sarà impegnato in trasferta contro Castelletto Ticino, nello scontro diretto al vertice. Le due squadre si presenteranno alla sfida appaiate al primo posto in classifica, per una gara che si annuncia intensa e determinante.

In palio non ci sarà soltanto la vittoria del match, ma anche un passaggio importante nella corsa al primato e in prospettiva play-off. Tollegno arriverà all’appuntamento forte del proprio momento positivo e potrà contare sul sostegno dei tifosi, attesi numerosi al seguito.

Domenica, a Castelletto Ticino, la formazione biellese proverà a compiere un altro passo decisivo nella propria stagione, con l’obiettivo di conquistare il primato solitario.