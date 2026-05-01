Sagliano Micca celebra San Giuseppe tra fede, spirito di comunità e convivialità

La popolazione di Sagliano Micca si è riunita questa mattina per la festa patronale di San Giuseppe. La celebrazione si si è tenuta questa mattina, venerdì 1° maggio, nel caratteristico oratorio di frazione Casale.

Un momento di profonda spiritualità dove i rapporti di amicizia si sono rinnovati alla presenza di molti fedeli. In chiesa ha preso parte alla funzione eucaristica, oltre al parroco, don Renato Bertolla, anche il Coro Accordi in Valle. La giornata si è poi conclusa in allegria con il pranzo di comunità.