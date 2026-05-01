A Salussola va in scena la Spritz Run, corsa e brindisi per 140 partecipanti FOTO e VIDEO

A Salussola va in scena la Spritz Run, corsa e brindisi per 140 partecipanti (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Corsa, divertimento e socialità. Questi gli aspetti principali della Spritz Run, andata in scena nel pomeriggio di oggi, 1° maggio, nel comune di Salussola.

Una prova podistica non convenzionale, dove la performance sportiva si intreccia con il lato più conviviale della festa. Presenti ben 140 runners, partiti da piazza Alpini d’Italia per percorrere 3 chilometri di tracciato complessivo, scanditi da soste intermedie e brindisi in compagnia.

I partecipanti, infatti, hanno dovuto alternare l'adrenalina della competizione con momenti di pausa secondo una formula precisa: mezzo chilometro di corsa, una sosta con consumo della bevanda prevista e poi ripartenza. Il ciclo si è ripetuto fino al completamento della gara.

Premiati, alla fine, i primi tre assoluti, con Joe Bonfante giunto primo al traguardo, seguito a ruota da Marco Fassina e Leonardo Gazzetto.