Solidarietà a Cossato: l’8 maggio la “Festa della mamma” al Teatro Comunale

Anche quest’anno il Fondo “Maria Bianco” promuove, nel mese di maggio, la tradizionale e attesa “Festa della mamma”, iniziativa solidale pensata per sostenere numerose famiglie che, a causa della mancanza di lavoro o di gravi problemi di salute, si trovano in difficoltà economiche. All’evento è abbinata una lotteria, i cui biglietti sono in vendita dallo scorso febbraio.

Lo spettacolo è in programma per venerdì 8 maggio, alle ore 20.45, al Teatro Comunale di Cossato, con il patrocinio del Comune.

«Parteciperanno, esibendosi gratuitamente a sostegno del Fondo – spiega la presidente Angela Pozza – il coro “Incanto tra le note” dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretto da Simona Riussi, gli allievi della scuola di danza “Art’è Danza”, diretti da Claudia Squintone, con coreografie curate da Luisella Cappa Verzone, Sabrina Colombo e Beatrice Foglia, il prestigiatore-mago e clown “Teo” e lo scrittore cossatese Simone Tempia. La serata sarà presentata da Paolo e Sara Bortolozzo».

L’ingresso sarà libero e gratuito; tuttavia, per la prima volta, l’accesso sarà consentito esclusivamente previa presentazione di appositi tagliandi, distribuiti gratuitamente mercoledì 6 maggio, dalle 8 alle 12, davanti al teatro, e la sera dello spettacolo a partire dalle 20.15, fino a esaurimento dei posti disponibili.