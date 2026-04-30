Oggi, 30 aprile, si celebra la Giornata Internazionale del Jazz

Istituita dall’UNESCO nel novembre 2011, la ricorrenza riunisce ogni anno comunità, scuole, artisti, studiosi e appassionati per valorizzare il jazz come linguaggio di pace, dialogo e libertà di espressione.

Una giornata dedicata al jazz

Il 30 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Jazz, ricorrenza istituita dall’UNESCO nel novembre 2011.

Ogni anno questa giornata unisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati di tutto il mondo con l’obiettivo di celebrare il jazz e approfondirne origini, storia e impatto sulle società.

Musica, dialogo e cultura

La Giornata Internazionale del Jazz riconosce il valore di questa forma d’arte non solo come espressione musicale, ma anche come strumento capace di promuovere pace, dialogo tra le culture, libertà di espressione e rispetto dei diritti umani.

Il jazz, nato dall’incontro tra culture e tradizioni diverse, continua così a essere letto come un linguaggio universale, in grado di attraversare confini, generazioni e comunità.

Il valore della ricorrenza

La celebrazione del 30 aprile diventa quindi un’occasione per riscoprire il ruolo sociale e culturale della musica, valorizzando il jazz come spazio di ascolto, improvvisazione, confronto e creatività condivisa.

Una giornata di festa, ma anche un invito a riconoscere nella musica una possibilità concreta di incontro tra persone e culture.