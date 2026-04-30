Torna a Biella “Nel Mondo a Venire”: imprese, tecnologie e innovazione per costruire il futuro FOTO e VIDEO

Torna a Biella l’appuntamento di riferimento per chi guarda al futuro con approccio concreto e visione strategica. Sabato 6 giugno andrà in scena “Nel mondo a venire”, il festival dedicato a imprese, innovazione e impatto positivo, con l’obiettivo di mettere in relazione competenze, esperienze e visioni utili a interpretare il cambiamento in atto.

Giunto alla seconda edizione con il nuovo nome, dopo il rebranding dell’ex BiDigital, l’evento conferma la propria vocazione: offrire contenuti reali, applicabili e lontani dalla teoria fine a sé stessa. Sul palco saliranno professionisti, imprenditori ed esperti che lavorano quotidianamente nei rispettivi ambiti, portando esperienze dirette, casi concreti e strumenti utilizzabili nelle organizzazioni.

Al centro del programma ci saranno i grandi temi che stanno trasformando imprese e lavoro: Intelligenza Artificiale, Quantum Computing, sicurezza delle informazioni, gestione delle persone, marketing e comunicazione strategica, innovazione digitale e startup. Un approccio multidisciplinare pensato per aiutare aziende e professionisti a comprendere cosa sta accadendo oggi e come tradurlo in scelte strategiche per il domani.

Il festival di Sellalab in collaborazione con Strategy è concepito come un ecosistema di esperienze, con momenti di confronto, networking qualificato e spazi dedicati alla sperimentazione e alla formazione pratica. Un contesto aperto in cui condividere visioni, creare connessioni e costruire nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: www.nelmondoavenire.it