Trame di carta e acqua protagoniste a Biella

Originali creazioni in cartapesta, dalle maschere alle sculture. Sono quelle del laboratorio di pittura collettiva “Trame di carta e di acqua” i cui lavori sono stati elaborati e esposti presso il negozio Celio di via San Filippo, a Biella, nel corso di una giornata aperta a tutti.

L'evento si aggancia alla Paper Week che ogni anno si ripete in varie parti d'Italia con lo scopo di sensibilizzare la raccolta, il riuso e il riciclo della carta. Il progetto biellese è stato ideato dall'artista Diana Carolina Rivadossi in collaborazione con il creativo-erborista Niconemonoè Mariuz, la Cassa di Risparmio di Biella, Comieco e VetrineVive.

I ragazzi, nel corso delle lezioni tenute in ambito scolastico, hanno accolto con entusiasmo il tema dell'acqua (peraltro già presente nella Fashion Week e nella Festa del Made in Italy) dimostrando grandi capacità creative e tecniche nel trasformare gli scarti e le fibre in fogli unici e materici, e dando loro forme e usi nuovi.